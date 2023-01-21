Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi 17:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Haftanın MVP'si Wade Baldwin
[Fotograf: AA]
İsrail ekibi Maccabi Playtika'nın ABD'li basketbolcusu Wade Baldwin, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu seçildi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 20. hafta karşılaşmalarında 35 verimlilik puanına ulaşan Baldwin, bu sezon ilk, kariyerinde 4. kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.
Baldwin, takımının sahasında Almanya ekibi ALBA Berlin'i 87-74 yendiği maçta 33 sayı, 3 ribaunt, 6 asist, 1 top çalma, 1 blokluk performans sergiledi.
Etiketler: Basketbol
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