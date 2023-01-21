Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 20. hafta karşılaşmalarında 35 verimlilik puanına ulaşan Baldwin, bu sezon ilk, kariyerinde 4. kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Baldwin, takımının sahasında Almanya ekibi ALBA Berlin'i 87-74 yendiği maçta 33 sayı, 3 ribaunt, 6 asist, 1 top çalma, 1 blokluk performans sergiledi.