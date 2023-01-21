Beşiktaş Futbol A.Ş'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Vincent Pate Aboubakar'ın transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Beşiktaş'ta 2016-2017 ve 2020-2021 sezonlarında da kiralık olarak forma giyen 30 yaşındaki forvet, sabaha karşı özel uçakla İstanbul'a gelmişti.