Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ’den Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcu Vincent Pate Aboubakar'ın transferi konusunda oyuncu ile 21 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2024-2025 sezonu sonuna kadar iki buçuk yıl, artı bir yıl opsiyonlu olarak sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya net 1 milyon 140 bin euro imza parası ve 2022-2023 sezonu için net 1 milyon 555 bin euro, kalan sezonlar için sezon başına net 3 milyon 110 bin Euro garanti ücrete ek olarak aldığı süre ve müsabaka türüne göre maç başına azami net 12 bin euro maç başı ücreti ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

3. Aboubakar dönemi

Son olarak Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında oynayan 30 yaşındaki santrfor, 2016-2017 ve 2020-2021 sezonlarında da Beşiktaş'ta görev almıştı.

Vincent Aboubakar'dan yuvası olarak gördüğü Beşiktaş'taki üçüncü döneminde de beklentiler yüksek. Kamerunlu golcü, toplam 67 maçta 35 gole imza attığı ve 3 kupa kazandığı siyah-beyazlı ekipte sergileyeceği performansla adından tekrar söz ettirmeye çalışacak.

İlk sezonunda 19 gol kaydetti

Vincent Aboubakar, Beşiktaş formasını ilk kez 2016-2017 sezonunda giydi.

Portekiz ekibi Porto'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen 30 yaşındaki oyuncu, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 27 maçta 12 kez fileleri havalandırdı ve elde edilen şampiyonlukta önemli rol oynadı.

Aboubakar, Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubu 3. sırada tamamladığı ve UEFA Avrupa Ligi'ne çeyrek finalde veda ettiği söz konusu sezonda Avrupa kupalarında da skorer bir performansa imza attı. Söz konusu kulvarlarda 9 karşılaşmaya çıkan Kamerunlu oyuncu, 6 kez gol sevinci yaşarken, 2 Türkiye Kupası mücadelesinde ise fileleri bir kez havalandırdı.

İkinci dönemi sakatlık şüphesiyle başladı, iki kupayla son buldu

Beşiktaş ile Vincent Aboubakar'ın yolları, 2020-2021 sezonu başında ikinci kez kesişti.

Futbol kamuoyunun sözleşmesinde yer alan "Sakatlanması halinde feshedilir" maddesi nedeniyle transferine şüpheyle baktığı Kamerunlu santrfor, buna sahada gösterdiği performansla cevap verdi.

Ligde 26 müsabakaya çıkan Aboubakar, attığı 15 golle siyah-beyazlıların şampiyonluğa ulaşmasına önemli katkı sağladı. Vincent Aboubakar, söz konusu sezonda bir gol attığı Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu sevinci de yaşadı.

Süper Lig'de sezonun son 11 maçının 10'unda sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Aboubakar, aldığı astronomik teklifi kabul ederek Al Nassr'a transfer oldu.

2022'deki iki önemli turnuvada iz bıraktı

Vincent Aboubakar, 2022'de sahne aldığı Afrika Uluslar Kupası ve FIFA Dünya Kupası'nda sergilediği performansla ön plana çıktı.

Aboubakar, ev sahibi Kamerun'un üçüncü tamamladığı Afrika Uluslar Kupası'nda 8 kez fileleri havalandırdı ve turnuvanın en çok gol atan oyuncusu olmayı başardı.

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda da forma giyen Aboubakar, Sırbistan ve Brezilya maçlarında birer gol atmasına rağmen Kamerun'un turnuvaya grup aşamasında veda etmesine engel olamadı.

"Salah kadar iyiyim"

Vincent Aboubakar'ın 2022'de Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah ile ilgili Fransız basınına yaptığı açıklamalar futbol kamuoyunda yankı uyandırdı.

Aboubakar, Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır'a mağlup oldukları yarı final maçından önce verdiği röportajda, "Salah beni fazla etkilemiyor. Çok gol atıyor ama oyun içinde fazla bir şey üretmiyor. Elbette Premier Lig'de iyi işlere imza atıyor çünkü yıllardır orada bulunan bir takımda. O iyi bir oyuncu ama Kylian Mbappe'nin seviyesinde değil." ifadelerini kullandı.

Kamerunlu santrfor, Dünya Kupası'ndan önce Muhammed Salah hakkında yaptığı açıklamada ise, "İnsanların Salah'a ilgisini anlıyorum çünkü Premier Lig'in en skorer oyuncularından biri. Salah kadar iyiyim. Onun yaptıklarını ben de başarabilirim. Sadece onun gibi bir büyük kulüpte oynama imkanı bulamadım." şeklinde görüş belirtti.