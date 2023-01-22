Muğla'nın Datça ilçesinde yaşayan Eylül, Kadınlar Süper Ligi takımlarından 1207 Antalyaspor Kadın FK'nin Antalya'da devam eden kampına davet edildiğini söyledi.

Takımla antrenmanlara başlayacağını belirten Eylül, futbola çocukluğunda merak sardığını kaydetti.

[Fotoğraf: AA]

Bu spora olan merakı nedeniyle kendi akranlarından futbol oynayacak kimse bulamadığı için de mahallesindeki erkek arkadaşlarıyla futbol oynadığını vurgulayan Eylül, "Kendimi bu şekilde geliştirdim. Çevremde 'kızdan futbolcu mu olur?' eleştirilerine rağmen tutkumdan vazgeçmedim." dedi.

[Fotoğraf: AA]

Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya'nın ve bir dönem Bodrumspor ve Milasspor'da profesyonel futbol oynayan eniştesi Nevruz Gürler'in desteği ile futbola devam ettiğini anlatan Eylül, Kadınlar 3. Ligi takımlarından Muğla Atletikspor Kulübü ile imzaladığı sözleşme ile profesyonel olduğunu aktardı.

[Fotoğraf: AA]

Yeni hedef milli takım

Maçlarda göz dolduran performansı ile Kadınlar Süper Ligi ekiplerinden 1207 Antalyaspor Kadın FK'nin dikkatini çektiğini kaydeden Eylül, aldığı davetle bu takımın Antalya'daki kampına dahil olduğunu bildirdi.

[Fotoğraf: AA]

Eylül, Amerikalı kadın futbol yıldızı Alex Morgan'ı örnek aldığını kaydetti.

"Çocukluğumda mahalle arasında erkek arkadaşlarımla başladığım futbol kariyerimde Kadınlar Süper Ligi'ne kadar yükselmenin sevincini yaşıyorum. Şimdiki hedefim ise milli formayı terletmek."

[Fotoğraf: AA]

Eylül, taraftarı olduğu Beşiktaş'ın formasını giymenin bir diğer hayali olduğunu belirtti.

"Bildiğim kadarıyla Muğla'nın Süper Lig'deki tek kadın futbolcusuyum. Kimse hayallerinden vazgeçmesin. Başarı hikayemle örnek olmak istiyorum. Kadınlar her işin üstesinden gelebilir."