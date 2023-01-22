Sarı-kırmızılılar Erzurumspor FK deplasmanında 1-0 galip gelerek hem kara bulutları dağıttı hem de yeniden play-off yolunda umutlandı.

Ligdeki 8. galibiyetini elde eden Göz-Göz, 27 puana yükseldi. Göztepe, bu sezon dış sahada ise 4'üncü kez kazanmasını bildi.

Daha önce Sakaryaspor'la Yeni Malatyaspor'u 1-0, Çaykur Rizespor'u da 2-0 yenen sarı-kırmızılılar, Erzurum'dan da mutlu ayrıldı.

Teknik sorumlu Şakir Özkayımoğlu mutlak galibiyet hedefledikleri maçı kazanmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

[Fotoğraf: DHA]

Özkayımoğlu, çok önemli eksiklerle sahaya çıktıklarını vurguladı.

"İsmail Köybaşı ve Dino Arslanagic rahatsızlıklarından, Palmer sakatlığından, kalecimiz Ekrem de cezasından dolayı aramızda olamadı. Ancak her şeye rağmen muhteşem bir Göztepe ruhu sahada vardı. Takımımız yürekten mücadele ederek, sahaya her şeyini verdi. Önümüzde bir Bandırmaspor maçı var. Evimizde oynayacağımız son seyircisiz müsabaka, ardından taraftarımıza kavuşacağız. Bizim açımızdan Erzurumspor galibiyeti şahane oldu. Herkesi tebrik ediyorum. Bunun devamını getireceğiz."

[Fotoğraf: DHA]

Arda Özçimen damga vurdu

Göztepe'de birinci kaleci Ekrem Kılıçarslan'ın ceza nedeniyle Erzurumspor FK karşısında kaleyi koruyan Arda Özçimen galibiyetin mimarlarından oldu.

Bu sezon ligde ilk kez sahaya 11'de çıkan alt yapı patentli 21 yaşındaki file bekçisi, kurtardığı penaltıyla Göztepe taraftarının gönlünde taht kurdu. Maçın 45. dakikasında Olanare'ye geçit vermeyen Arda, büyük sevinç yaşadı.

Teknik sorumlu Şakirözkayımoğlu da genç kaleciye övgüler yağdırdı. Özkayımoğlu, "Akademimizin gururu Arda penaltı kurtardı ve şahane oynadı. Kendisini kutluyorum" diye konuştu.

[Fotoğraf: DHA]

Kaptan Yasin iş başında

Göztepe'nin kaptanı Yasin Öztekin yine gemisini kurtardı. Hafta içinde Kocaelispor'a transfer olacağına dair haberler çıkan ancak takımda kalacağı açıklanan tecrübeli oyuncu, Erzurumspor FK maçında attığı golle 3 puanı getirdi.

Maçta önce penaltı kaçıran 35 yaşındaki kanat oyuncusu, 44. dakikada ise takımı adına golü kaydetti.

Göztepe'de bu sezon sergilediği performansla önemli işlere imza atan Yasin, toplam gol sayısını da 6'ya çıkararak yine klasını ortaya koydu.