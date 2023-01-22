Gaziantep FK ile Demir Grup Sivasspor, Gaziantep Kalon Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadeleyi Cihan Aydın yönetti.

Demir Grup Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri, 16. dakikada Yatabare ile 48. dakikada Caner Osmanpaşa kaydetti.

Gaziantep FK'nın golünü 60. dakikada Mustafa Eskihellaç attı.

Ligde üç maç sonra kazanarak kritik bir galibiyet elde eden Sivasspor, 18 puana yükseldi.

Kötü gidişatını sürdüren Gaziantep FK, galibiyet hasretini 9 maça çıkartarak 19 puanda kaldı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 16. dakikada konuk takım Demir Grup Sivasspor, golü buldu. Sağ kanatta topla buluşan Alaaddin Okumuş'un ortasına iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

24. dakikada Sivasspor'un sağ kanattan gelişen atağında Alaaddin Okumuş'un ara pasında topla buluşan Ulvestad'in sert vuruşunda, top üst direğe çarptı ve oyun alanına döndü.

41. dakikada Gaziantep FK'nın sol kanattan geliştirdiği atakta topla buluşan Halil İbrahim Pehlivan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Maxim'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak savunmadan kornere çıktı.

Sivasspor, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 47. dakikada Demir Grup Sivasspor, ikinci golü buldu. Köşe vuruşunu kullanan Ulvestad'in ortasına iyi yükselen Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

50. dakikada Gradel'in ceza alanı içine attığı pasında topla buluşan Ulvestad'ın vuruşunda, meşin yuvarlağı kale çizgisinden Djilobodji uzaklaştırdı.

57. dakikada topla buluşan Gradel'in ara pasında ceza sahası dışında topla buluşan Yatabare'nin sert vuruşunda, topu kaleci Günay kontrol etti.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

GOL - 59. dakikada Gaziantep FK, farklı bire indirdi. Sol kanatta topla buluşan Kitsiou'nun ceza sahası içine attığı pasta topu önünde bulan Mustafa Eskihellaç'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu. 1-2

84. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un vuruşunda, kaleci Günay'ın müdahalesi ile top kornere çıktı.

88. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ahmed Musa'nın vuruşunda top az farkla auta gitti.

Karşılaşma konuk ekip Demir Grup Sivasspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Kalyon

Hakemler: Cihan Aydın, Serkan Ok, Candaş Elbil

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Toşca, Jevtovic, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 46 Hanousek), Mustafa Eskihellaç, Figueiredo, Maxim, Markovic (Dk. 46 Ömürcan Artan), Merkel, Kitsiou (Dk. 88 Furkan Soyalp).

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Goutas, Alaaddin Okumuş (Dk. 90 Camara), Caner Osmanpaşa, Cofie, Charisis, Erdoğan Yeşilyurt, Ulvestad, Gradel (Dk. 90+2 Ziya Erdal), Yatabare (Dk. 83 Ahmed Musa).

Goller: Dk. 16 Yatabare, Dk. 48 Caner Osmanpaşa (Demir Grup Sivasspor), Dk. 60 Mustafa Eskihellaç (Gaziantep FK)

Sarı kart: Dk. 4 Kitsiou, Dk. 53 Djilobodji, Dk. 67 Ömürcan Artan(Gaziantep FK)