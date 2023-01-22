Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde yaşayan Duveykat, 2005 yılında emekli olduktan sonra başladığı vücut geliştirme sporu sayesinde kendisini en fazla 35-40 yaşlarında hissettiğini söyledi.

Kentteki bir spor salonunda her gün 1,5 ila 2 saat spor yaptığını dile getiren 81'lik delikanlı, "Ruh yaşlanmaz." dedi.

[Fotoğraf: AA]

Duveykat, "Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur" sözüne olan inancını vurguladı.

"Spor yapan kişi zihinsel olarak daha sağlıklı olur. Spora gerçekten ihtiyaç var. Spor, özellikle gençleri sigaradan uzak tuttuğu ve vücudu birçok hastalıktan koruduğu için bazı kötü alışkanlıklara karşı temel bir tedavi yöntemi."

[Fotoğraf: AA]

Spor tutkusu çocukluk yıllarına dayanıyor

Duveykat, spora olan tutkusunun çocukluk yıllarına dayandığını ifade etti.

"12 yaşımdan beri voleybol, masa tenisi ve boks dahil olmak üzere birçok spor yapıyordum. Ancak İsrail'in 1967'de Batı Şeria'yı işgali etmesinden sonra önceliklerimiz değişti."

[Fotoğraf: AA]

İsrail hapishanelerinde suçsuz olduğu halde iki yıl idari gözetim altında tutulduğunu, ardından 1970'te Ürdün'e sürüldüğünü aktaran Duveykat, 1999'da Batı Şeria'ya geri döndüğünü belirtti.

[Fotoğraf: AA]

"Emekli olduktan sonra çok boş zamanım oldu"

Duveykat, vücut geliştirme sporuna başlama hikayesini anlattı.

"Emekli olduktan sonra çok boş zamanım oldu. Bir gün bir arkadaşımın evinde spor aletleri gördüm ve kalkıp onlarla biraz spor yaptım. O günden sonra çocukluk tutkum olan spora geri dönme kararı aldım ve 2005'ten bu yana her gün düzenli şekilde spor yapıyorum."

[Fotoğraf: AA]

Duveykat, günlük olarak spor yapmaya başladıktan sonra kendisini daha iyi hissettiğini ve sağlığını, vücudunu koruduğunu dile getirdi.

"Yaşça benden küçükleri 100 yaşındaymış gibi çeşitli hastalıklara yakalanmış halde görüyorum. Bazıları koltuk değnekleriyle yürüyor. Dolayısıyla sporu, her yaştan herkese tavsiye ediyorum."

[Fotoğraf: AA]

"En iyi hissettiren şey ise bu yaşta vücudumun sarkmaması"

Yaptığı spor sayesinde 35-40 yaşındaki bir kişinin vücuduna sahip olduğunu söyleyen Duveykat, beslenmesine de dikkat ettiğini, hazır ve sağlıksız yiyeceklerden uzak durduğunu belirtti.

Duveykat, "En iyi hissettiren şey ise bu yaşta vücudumun sarkmaması." ifadesini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

"Birçok kişi bu yaşta vücut geliştirme sporu yaptığım için beni eleştiriyor"

Duveykat, yaptığı spor nedeniyle toplumdan çok eleştiri aldığını fakat bunları umursamadığını ifade etti.

"Sağlık Allah'ın bir lütfu, onu korumak ise görevimiz. Birçok kişi bu yaşta vücut geliştirme sporu yaptığım için beni eleştiriyor. Bazıları da bunun vücudumda zayıflığa neden olabileceğini ve doktora başvurmam gerektiğini söylüyor ama onlar bilgisizce konuşuyorlar."

[Fotoğraf: AA]

"Benim yaşımdaki birçok insan Alzheimer"

81'lik delikanlı, bu sporu, ihtiyacı ölçüsünde yaptığının altını çizdi.

"Benim yaşımdaki birçok insan Alzheimer hastası. Şükürler olsun ki ben hem fiziksel hem de zihinsel olarak hala sağlıklıyım."