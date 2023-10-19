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Spor
TRT HABER / AA 19.10.2023 15:45

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinin 11'i belli oluyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü. Siyah beyazlıların teknik sorumlusu Burak Yılmaz, derbi 11'ini şekillendirdi.

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinin 11'i belli oluyor

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman, teknik sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirildi.

Salonda yapılan çalışmayla başlayan idmanda futbolcular, daha sonra sahaya çıktı. Çalışma, derbinin taktik uygulamalarıyla sona erdi.

Beşiktaş, Galatasaray maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

Burak Yılmaz derbinin 11'ni oluşturuyor

Dev maçta teknik sorumlu Burak Yılmaz’ın nasıl bir 11 ile sahaya çıkacağı merak konusu. Genç çalıştırıcı, kadrosunu şekillendirmeye başladı.

Kalede sakatlığını atlatan Mert Günok'un olması bekleniyor. Savunmanın sağında Rosier, solunda ise Arthur Masuaku görev yapacak.

Eric Bailly, sakatlığı nedeniyle derbide oynayamayacak. Savunmanın göbeğinde Omar Colley ve Necip Uysal yer alacak.

Orta alanda Amir Hadziahmetovic olacak. Bosna Hersekli futbolcunun önünde sakatlığını atlatan Gedson Fernandes görev yapacak.

Portekizli oyuncunun yanında ise Bahtiyar Zaynutdinov veya Alex Oxlade-Chamberlain forma giyecek. Hücum hattının sağında Ghezzal, solunda Cenk Tosun'un şans bulması bekleniyor.

Orta sahada Bahtiyar’ın oynaması halinde, kanatların birinde Milot Rashica'nın görev yapma ihtimali bulunuyor. İleri uçta ise Vincent Aboubakar olacak.

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Galatasaray'da Beşiktaş derbisinin 11'i şekilleniyor
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