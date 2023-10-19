Galatasaray'da Beşiktaş derbisinin 11'i şekilleniyor

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Topla ısınmayla başlayan idman, 3 grup halinde 8'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Derbinin 11'i şekilleniyor

Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, bu maçta kullanacağı 11'i netleştirmeye çalışıyor. Galatasaray'da kaleyi Fernando Muslera koruyacak.

Sarı kırmızılılarda savunma dörtlüsü ise bozulmayacak. Beklerde Sacha Boey ve Angelino, stoperde ise Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı yer alacak.

Orta sahada Lucas Torreira'nın yeri garanti görünüyor. Uruguaylı futbolcunun partneri ise Kerem Demirbay veya Kaan Ayhan olacak.

Kanatlarda Wilfried Zaha ve Tete bir adım önde. Ancak Barış Alper Yılmaz, büyük maçlardaki başarılı formu nedeniyle 11'de yer alabilir.

Forvet arkasında son haftalarda olduğu gibi Kerem Aktürkoğlu'nun şans bulması bekleniyor. Galatasaray'da, ileri uçtaysa Mauro Icardi görev yapacak.

Okan Buruk'a doğum günü kutlaması

Antrenman öncesinde teknik direktör Okan Buruk'un doğum günü kutlandı.

Saha kenarında yapılan kutlamaya, teknik ekip ve futbolcuların yanı sıra kulüp başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da katıldı.

Buruk, üzerinde Mauro Icardi'nin kendisini omzuna aldığı şampiyonluk kutlamasının fotoğrafı bulunan doğum günü pastasını kesti. Başkan Özbek, tecrübeli teknik adama, şampiyonluk kutlamasından bir fotoğraf hediye etti.