Beşiktaş'ın stoperi Colley golcü Aboubakar ile hücum çalışıyor

Beşiktaş dergisine açıklamalarda bulunan siyah-beyazlı savunma oyuncusu, kariyeri ve takımı hakkında açıklamalarda bulundu.

Colley, Trendyol Süper Lig'de iyi futbolcular olduğuna değindi.

"Serie A'da ve Belçika'da oynadım. Serie A, Süper Lig'den daha sert bir lig. Belçika ligi ise taktik ve teknik açıdan gelişmiş. Süper Lig de çok gelişim göstermiş bir lig. Her takımda çok iyi futbolcular var. Seviyenin İtalya gibi olmadığını söyleyebilirim ancak burada da her takımda fark yaratabilecek birçok futbolcu var. Elbette her lig başka bir stile sahip. Ancak burada da çok atak takımlar, zorlayan isimler mevcut. Bazı takımlar futbol oynamak ister, bazı takımlar savunmada kalmak ister ancak futbol seviyesi Türkiye'de de gayet iyi."

30 yaşındaki stoper, bu sezon Beşiktaş formasıyla 3 kez fileleri havalandırdı. Colley, gol yollarındaki eksikliği için çalıştığını aktardı.

"Geldiğimden beri kendi adıma defansif anlamda her şeyin hep iyiye gittiğini görüyorum ve bundan dolayı elbette bir hayli mutluyum. Antrenmanlarda çalışıyoruz. Aboubakar'ın kafa golleri attığını görüyoruz. Ben de bu durumu idmanlarda Aboubakar ile çalışarak kendi futboluma yansıtmaya çalıştım. Burak hocamız idmanlarda da duran top organizasyonlarında bizlerden özel olarak neler istediklerini belirtiyor. Bu arada Ghezzal, Masuaku, Hadziahmetovic gibi çok iyi orta açan futbolculara da sahibiz. Haliyle idmanlarda da duran top organizasyonlarının üzerinde duruyoruz. Takıma gol katkısı vermekten dolayı mutluyum. Savunma kısmı da yine aynı şekilde, sadece gol atmak değil elbette. Her şeyden önce ben bir savunmacıyım ve her maçta gol yemememiz lazım. Öncelikli olarak görevim ve işim bu ancak sonrasında gol atabileceğim bir pozisyon yakaladığımda ise elbette atmaya çalışırım. Umuyorum bu şekilde devam ederiz. Kimin gol attığının bir önemi yok, önemli olan günün sonunda Beşiktaş'ın o maçı kazanması."

"Eric, her zaman üst seviyede oynayan bir futbolcu"

Omar Colley, savunmada birlikte görev yaptığı Eric Bailly'nin çok kaliteli bir futbolcu olduğunu belirtti.

Colley, savunmadaki tüm arkadaşlarıyla iyi bir iletişimi olduğunu vurguladı.

"Eric çok iyi bir futbolcu. Her zaman üst seviyede oynayan bir futbolcu. Birlikte ilk kez oynuyoruz ancak bunun tek bir anahtar noktası var ki bu da iletişim. Bir hata yapmamamız adına birbirimize rehberlik etmemiz, saha içinde sürekli olarak iletişimde olmamız gerekiyor. Taktiksel anlamda da futbolculuk yetenekleri anlamında da Eric tartışılmaz bir isim, gerisini de kurduğumuz iyi iletişimle gerçekleştirdiğimizi söyleyebilirim. Sadece Eric de değil elbette, diğer isimlerle birlikte de o tandemi oluşturduğumuzda yine zorlanmıyoruz."

Taraftarları övdü

Siyah-beyazlı futbolcu, Beşiktaş taraftarının dünyada eşi olmadığını ileri sürdü. Colley, taraftarın desteği sayesinde limitlerini zorladığını aktardı.

​​​​​​"Taraftarımız sayesinde her maça final gözüyle bakıyorum. Evimizde oynadığımız maçlarda stadımız neredeyse yanıyor. Birçok zaman deplasmanlarda dahi evimizde oynuyormuş gibi hissediyoruz. Bu desteğe sahip olduğum için de onlara minnettarım. Futbol, taraftarsız düşünülemez. Futbolu güzelleştiren unsur, taraftarlardır ve bizim taraftarlarımız dünyanın en iyi taraftarlarıdır. Oynadığım her takımın taraftarlarıyla kıyaslayabilirim ancak daha önce hiç Beşiktaş taraftarları gibisine denk gelmedim. Tüm dünya üzerinde Beşiktaşlı taraftarların eşi benzeri olduğuna inanmıyorum."