Parçalı Bulutlu 15.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 04.05.2024 14:39

Bakan Tunç'tan UCM Başsavcısına Gazze çağrısı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han'ın Filistin'de işlenen insanlık suçları karşısında soruşturmayı tamamlayarak davayı açmamasının, Gazze'deki dramın giderek artmasına, çocuk katliamının devamına neden olduğunu belirtti.

Bakan Tunç'tan UCM Başsavcısına Gazze çağrısı
[Fotograf: AA]

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin İsrail aleyhinde Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan soykırım davasına müdahil olma kararı hakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı (UCM) Karim Khan’ın Filistin’de işlenen insanlık suçları karşısında soruşturmayı tamamlayarak davayı açmaması Gazze’deki dramın giderek artmasına, çocuk katliamının devamına neden olmaktadır. Davanın gecikmesi İsrailli saldırganları cesaretlendirmekte, Uluslararası Hukuka olan güveni ortadan kaldırmakta, UCM’yi etkisizleştirmektedir.

"Katliama sessiz kalmak, işlenen suça ortak olmak anlamına gelecektir"

15.000’i çocuk 37.000 sivilin öldürüldüğü, 77.000 masum insanın yaralandığı, milyonlarca insanın açlık ve susuzluğa maruz bırakıldığı, hastanelerin, ibadethanelerin, okulların, mülteci kamplarının bombalandığı saldırılarda harekete geçilmeyecekse ne zaman geçilecektir. Tüm suç delilleri ortada iken davayı açmamakta direnmek, katliama sessiz kalmak, işlenen suça ortak olmak anlamına gelecektir.

"Soykırım suçunu önlemek UCM’nin varlık sebebidir"

Artık tahammül kalmamıştır, insanlık vicdanı dünyanın her yerinde, üniversitelere, sokaklara, meydanlara taşmaktadır. Çocukların katlini önlemek UCM’nin elindedir, soykırım suçunu önlemek UCM’nin varlık sebebidir, UCM bunun için kurulmuştur, bu yetkisi vardır. Suçlular da bellidir, acilen soruşturma açılmalı, tedbir kararları alınmalı, suçluların tutuklanması sağlanmalıdır. Bir gün bile gecikmek, yüzlerce çocuğun hayattan koparılması demektir.

UCM Başsavcısı Karim Khan, beklemeniz için hiçbir neden yok, dünya hukuk tarihine kara bir leke olarak değil; insan haklarını ve adaleti savunan biri olarak geçmek istiyorsanız bir dakika bile beklememeniz gerekir. Lütfen çocuklar öldürülmesin. Suçlular adalet önünde hesap versin.  

ETİKETLER
Adalet Bakanlığı Filistin - İsrail Çatışması Gazze Soykırım Yılmaz Tunç
Sıradaki Haber
Avrasya Tüneli'nden günlük araç geçişinde rekor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:20
Bakan Kacır: Savunma sanayimizde 100 yıllık projeleri 22 yıla sığdırdık
15:04
İlk hac kafilesi 9 Mayıs'ta yola çıkacak
14:46
'Çok ölü var' diyerek mezarlığa ambulans istedi
15:16
Brezilya'da sel felaketinde ölü sayısı 39'a yükseldi
14:20
Azerbaycan ile Türkiye arasında gelirde çifte vergilendirme kaldırıldı
14:11
Hamas heyeti, ateşkes müzakereleri için Kahire'ye ulaştı
Erbil’de besicilerin koyun kırkma mesaisi başladı
Erbil’de besicilerin koyun kırkma mesaisi başladı
FOTO FOKUS
Çalıntı kamyonetlerle konvoy yaptılar
Çalıntı kamyonetlerle konvoy yaptılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ