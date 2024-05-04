Parçalı Bulutlu 15.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 04.05.2024 14:03

Avrasya Tüneli'nden günlük araç geçişinde rekor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrasya Tüneli’nden 30 Nisan tarihinde 93 bin 317 araç geçişi ile günlük araç geçişi rekoru kırıldığını bildirdi.

Avrasya Tüneli'nden günlük araç geçişinde rekor

Bakan Uraloğlu, Asya ve Avrupa kıtalarını deniz tabanının altından birleştiren çift katlı ilk ve tek karayolu tüneli olan Avrasya Tüneli'nin, boğaz geçişinde kullanıcılarına hızlı, güvenli ve konforlu bir alternatif olarak hizmet vermeye devam ettiğini vurgulayarak şunları kaydetti;

2024 yılı trafik garantisi günlük birim araç ortalaması 70 bin 733 olan Avrasya Tüneli’nde gerçekleşen trafik geçişi 2024 yılında günlük ortalama 73 bin 911 birim araç ile trafik garantisinin yüzde 4 üzerinde gerçekleşmiştir.

Avrasya Tüneli'nden günlük araç geçişinde rekor

“Ülkemize dev eserler kazandırıyoruz”

2024 Nisan ayı ortalaması 75 bin 767 birim araç olarak gerçekleşen tünelde, 30 Nisan 2024 tarihinde yeni bir rekora imza atılarak günlük 93 bin 317 birimlik araç geçiş rakamına ulaşıldı. Bakanlık olarak ulaşımın her modunda güvenli ve konforlu ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlarımıza sunmak hedefiyle durmadan duraksamadan çalışıyoruz. Doğru planlama, doğru zamanlama ve doğru yerlerde yaptığımız yatırımlarla ülkemize dev eserler kazandırıyoruz.

22 Aralık 2016'da hizmete açılan Avrasya Tüneli’nden bugüne kadar ise toplam 132 milyon 373 bin araç geçti. Buna ek olarak 1 Mayıs 2022 itibarıyla motosikletlerin tünel kullanımına izin verilmesiyle bugüne dek toplam 1 milyon 247 bin motosiklet geçişi yapıldı. Nisan ayında 2 bin 991 motosiklet geçişi gerçekleşirken, motosikletler toplam geçişin yüzde 4’ünü, minibüsler yüzde 5’ini, otomobiller ise 91’ini oluşturmaktadır.

ETİKETLER
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Abdulkadir Uraloğlu Avrasya Tüneli
Sıradaki Haber
Bakan Yerlikaya: Teslim edilen her anahtar yeni umutları başlatıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:20
Bakan Kacır: Savunma sanayimizde 100 yıllık projeleri 22 yıla sığdırdık
15:04
İlk hac kafilesi 9 Mayıs'ta yola çıkacak
14:46
'Çok ölü var' diyerek mezarlığa ambulans istedi
14:59
Bakan Tunç'tan UCM Başsavcısına Gazze çağrısı
15:16
Brezilya'da sel felaketinde ölü sayısı 39'a yükseldi
14:20
Azerbaycan ile Türkiye arasında gelirde çifte vergilendirme kaldırıldı
Erbil’de besicilerin koyun kırkma mesaisi başladı
Erbil’de besicilerin koyun kırkma mesaisi başladı
FOTO FOKUS
Çalıntı kamyonetlerle konvoy yaptılar
Çalıntı kamyonetlerle konvoy yaptılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ