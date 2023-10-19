Trabzonspor'da 6 eksik

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana, sakatlıkları bulunan Bakasetas, Hüseyin Türkmen, Orsic, Trezeguet, Onuachu, Fernandez ve gribal enfeksiyon geçiren Bardhi katılmadı. Nicolas Pepe ise çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü.

Bakasetas'ın sol kasık, Hüseyin Türkmen'in ise sağ üst arka bölgesinde kas yaralanması, Trezeguet'nin sağ ayak bileğinde, Onuachu'nun ise sol ayak bileğinde burkulma, Fernandez'in de diz ağrısı nedeniyle antrenmana katılmadığı belirtildi.

Abdullah Avcı'nın futbolcularla yaptığı toplantıdan dolayı 30 dakika geç başlayan idmanın basına açık bölümünde pas çalışması gerçekleştirildi.

Bordo-mavili takım, ilk yarım saati basın mensuplarına açık tutulan antrenmanın bu bölümünde pas çalışmasının ardından yarı sahada maç yaptı.

Karadeniz ekibi, 20 Ekim Cuma günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.