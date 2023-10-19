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Spor
AA 19.10.2023 12:55

Trabzonspor'da 6 eksik

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 23 Ekim Pazartesi günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti. Bordo mavililerde sakatlıkları bulunan 6 oyuncu idmana katılmadı.

Trabzonspor'da 6 eksik

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana, sakatlıkları bulunan Bakasetas, Hüseyin Türkmen, Orsic, Trezeguet, Onuachu, Fernandez ve gribal enfeksiyon geçiren Bardhi katılmadı. Nicolas Pepe ise çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü.

Bakasetas'ın sol kasık, Hüseyin Türkmen'in ise sağ üst arka bölgesinde kas yaralanması, Trezeguet'nin sağ ayak bileğinde, Onuachu'nun ise sol ayak bileğinde burkulma, Fernandez'in de diz ağrısı nedeniyle antrenmana katılmadığı belirtildi.

Abdullah Avcı'nın futbolcularla yaptığı toplantıdan dolayı 30 dakika geç başlayan idmanın basına açık bölümünde pas çalışması gerçekleştirildi.

Bordo-mavili takım, ilk yarım saati basın mensuplarına açık tutulan antrenmanın bu bölümünde pas çalışmasının ardından yarı sahada maç yaptı.

Karadeniz ekibi, 20 Ekim Cuma günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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Trabzonspor Abdullah Avcı
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