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Spor
İHA 19.10.2023 12:10

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde son 10 maçta 1 beraberlik çıktı

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan son 10 derbinin sadece 1'i beraberlikle sona erdi. Geride kalan 9 karşılaşmada siyah-beyazlılar 5, sarı-kırmızılılar ise 4 galibiyet elde etti.

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde son 10 maçta 1 beraberlik çıktı
[Fotoğraf: AA arşiv]

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, cumartesi günü RAMS Park'ta mücadele edecek.

Bu müsabaka öncesinde iki takımın oynadığı son 10 derbide tek beraberlik çıktı. Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan son 10 karşılaşmada siyah-beyazlıların galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Söz konusu mücadelelerde Beşiktaş 5 kez sahadan galip ayrılırken, Galatasaray ise 4 kez rakibini mağlup etti, 1 müsabaka da berabere tamamlandı. İki takım da galibiyetleri evindeki maçlarda aldı.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:

02.12.2018 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0 (Lig)

05.05.2019 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (Lig)

27.10.2019 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0 (Lig)

15.03.2020 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0 (Lig)

17.01.2021 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 0 (Lig)

08.05.2021 Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1 (Lig)

25.10.2021 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Lig)

14.03.2022 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig)

05.11.2022 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig)

30.04.2023 Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 1 (Lig)

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