Recep Uçar'ın Kayserispor'daki hedefi coşkulu oyun

Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirdiklerini belirtti.

Transfer döneminin son gününde takıma katılan oyuncuların olduğunu anımsatan Uçar, milli aranın bu futbolcuların takıma uyum sağlaması için bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Uçar, ligde bu hafta oynayacakları Çaykur Rizespor maçı için yoğun bir hazırlık yaptıklarını aktardı. Uçar, Kayserispor'un transfer tahtasının transferin son günü açıldığını hatırlattı.

"Milli araya gerçekten ihtiyacımız vardı. Belirli mevkilerde önemli oyuncularımızın ciddi sakatlıkları vardı ve onların iyileşmesi adına önemli bir periyottu. Transferlerin birçoğu bireysel antrenmanla bize katılmışlardı, onların takımsal antrenman eksiklikleri vardı. O eksikleri kapatmak adına verimli bir periyot oldu."

"Zor bir maç bizi bekliyor"

Recep Uçar, Süper Lig'de her maçın zorlu olduğunu ve bunun bilincinde olarak Çaykur Rizespor maçına hazırlandıklarına değindi.

"Çaykur Rizespor lige iyi bir başlangıç yaptı, İlhan hoca ve ekibini tebrik ediyorum. Şu ana kadar ciddi puanlar topladılar, ciddi maçlardan çok önemli sonuçlar aldılar. Takım disiplini çok iyi olan, takım savunmasını iyi yapan takımlardan biriyle oynayacağız. Zor bir maç bizi bekliyor, amacımız Ankaragücü mağlubiyetinin ardından seyircimiz önünde coşkulu bir oyunla buradan iyi bir sonuç almak."

[Fotoğraf: AA / Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar] [Fotoğraf: AA / Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar]

Uçar, Kayserispor'da daha tempolu bir oyun stili kurmaya çalıştığına dikkat çekti.

"Yeni oyuncularımız aramıza yeni yeni uyum sağlıyorlar. Sakatlarımız yeni yeni iyileşiyor. Her geçen gün istediklerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Coşkulu, mümkün olduğunca topa sahip olan, arzulu oynayan bir Kayserispor seyrettirmek benim ve oyuncularımın en büyük hedefi."

Süper Lig'deki teknik direktör değişiklikleri

Uçar, Süper Lig'deki teknik direktör değişmeleriyle ilgili de konuştu.

"Ligimizde 8 haftada 9 teknik direktör değişti. Bu sayı üst seviyelerdeki İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya gibi liglerle karşılaştırdığınızda çok yüksek. Bence kulüplerimiz tercih yaparken ince eleyip sık dokuyarak kendi hedeflerine uygun, istedikleri oyun felsefelerini yansıtabilecek teknik adamı seçmeli. Seçtikten sonra en azından belli bir süre tahammül edilmeli. Bu kadar teknik direktörün değişimini kesinlikle ve kesinlikle doğru bulmuyorum. Hiçbir kulüpte, 3-5 haftada, 5-10 oyuncu değişmiyor veyahut da yönetimler değişmiyor ama maalesef burada teknik anlamda sorumlular bizler olduğumuz için belki fatura çok çabuk teknik adamlara kesiliyor. Ama bu sürenin yeterli olmadığını düşünüyorum. Kendi adıma teknik adamlara bu kadar az sürenin verilebileceği ülkeden ziyade istikrarın daha hakim olduğu bir ülkede görev yapmak isterim."

Uçar, A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'na katılacak olmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, emeği geçen önceki teknik direktör Stefan Kuntz'u ve son iki maçta takımın başında olan Vincenzo Montella'yı tebrik etti.