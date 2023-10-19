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Spor
AA 19.10.2023 15:35

Milli pentatlet Buğra Ünal Kırgızistan'da şampiyon oldu

Milli sporcu Buğra Ünal, Kırgızistan’da düzenlenen Modern Pentatlon Olimpik Sıralama Yarışı'nda şampiyon oldu.

Milli pentatlet Buğra Ünal Kırgızistan'da şampiyon oldu
[Fotograf: AA]

Uluslararası Modern Pentatlon Birliğinin (UIPM) başkent Bişkek’te düzenlediği organizasyon, erkekler kategorisi finaliyle sona erdi.

Buğra Ünal; eskrim, binicilik, yüzme, koşu ve atış etaplarından toplam 1500 puan alarak yarışı birinci tamamladı.

Bulgaristan'dan Todor Mihalev'in 1494 puanla ikinci sırada yer aldığı yarışı, Macar Bence Viczian ise 1480 puanla üçüncü bitirdi.

UIPM'nin Polonya ve İspanya’dan sonra üçüncüsünü düzenlediği Olimpik Sıralama Yarışı’nda şampiyon olarak 40 puan alan Buğra Ünal, olimpik sıralama puanını 72’ye yükseltti.

Organizasyonda dün yapılan kadınlar finalinde de milli pentatlet İlke Özyüksel kürsünün ilk basamağına çıkmayı başarmıştı.

Olimpik sıralama yarışları Kırgızistan etabının ardından 25-28 Ocak 2024’te Mısır’da düzenlenecek organizasyonla devam edecek.

Bakan Bak Buğra Ünal'ı kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kırgızistan'da düzenlenen Modern Pentatlon Olimpik Sıralama Yarışı'nda şampiyon olan milli sporcu Buğra Ünal için tebrik mesajı yayımladı.

"Uluslararası Modern Pentatlon Birliğinin (UIPM) Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlediği Modern Pentatlon Olimpik Sıralama Yarışı'nda eskrim, binicilik, yüzme, koşu ve atış etaplarından toplam 1500 puan alarak şampiyon olan Buğra Ünal'ı tebrik ediyorum. Dün kadınlarda İlke Özyüksel'in kazandığı şampiyonluğun ardından bugün de erkeklerde Buğra Ünal'ın şampiyonluğu bizleri çok mutlu etti. Uluslararası alanda Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Milli sporcumuz Buğra Ünal'a başarılarının devamını diliyorum."

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