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Spor
TRT SPOR 19.10.2023 15:29

TRT Spor Dijital haberleştirdi, Bakan Bak bisiklet gönderdi

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun, Marmaris-Bodrum etabı sırasında bisikletçileri gördüğünde dua edip alkışlayan 89 yaşındaki Feriştah Noyan'ı TRT Spor Dijital ekibi kayda aldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Feriştah Noyan'a bisiklet hediye etti.

TRT Spor Dijital haberleştirdi, Bakan Bak bisiklet gönderdi
[Fotograf: AA]

36 ülkeden 170'e yakın sporcunun katılımıyla 8-15 Ekim tarihlerinde düzenlenen 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 4 etabı Muğla'da gerçekleşti.

Yarışların üçüncü gününde Marmaris-Bodrum etabı sırasında bisikletçileri gördüğünde dua edip alkışlayan Feriştah Noyan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın ilgisini çekti.

Bir röportajında Feriştah Noyan'dan bahsetmesi üzerine Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali'nin de katkıları ile hazırlanan bisiklet Muğla'ya getirildi.


Ula Kaymakamı Rıdvan Doğan, Gençlik ve Spor Müdürü Kazım Açıkbaş, Ula İlçe Müdürü Yağmur Küçük ve Bisiklet İl Temsilcisi İlker Cömert, hediye gönderilen bisikleti Noyan'a teslim etti.

"Hepsini alkışladım ve sonra televizyonda da izledim"

Hediye karşısında mutlu olduğunu belirten Noyan, Bakan Aşkın Bak'a teşekkür etti.

"Ülkemize Allah her zaman böyle mutluluk versin, güzellikler nasip etsin. Tüm bisikletçileri izledim, ip gibi dizilmişler gidiyorlardı, hepsini alkışladım ve sonra televizyonda da izledim. Bisikleti de torunuma hediye ettim."

Noyan, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, her zaman dua edeceğini kaydetti.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı Osman Aşkın Bak Muğla
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