Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar 18:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Beşiktaş Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etti
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, HangiKredi Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etti.
Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetti.
Mücadele öncesinde Şenol Güneş tribünleri selamladı. Deneyimli teknik adam, Beşiktaş'ın başında 200. maçına çıkarak 2. kez "dalya" dedi. Beşiktaş, yeni teknik direktörü Şenol Güneş ile çıktığı ilk maçta HangiKredi Ümraniyespor'u 5-2'lik skorla devirdi ve Galatasaray derbisi öncesi moral depoladı.
Siyah-beyazlıların galibiyet golleri; 5 ve 62. dakikada Cenk Tosun, 33 ve 78'de Wout Weghorst ile 48'de Tayyip Talha Sanuç'tan geldi. Ümraniyespor'un gollerini ise 45'te del Valle ile 57'de Avounou kaydetti.
Bu sonuçla Beşiktaş puanını 22'ye yükseltirken, HangiKredi Ümraniyespor 3 puanda kaldı.
Etiketler: Beşiktaş Ümraniyespor Süper Lig
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