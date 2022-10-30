Ligin iddialı ekiplerinden Inter'e Sampdoria karşısında galibiyeti getiren golleri, 21. dakikada Stefan De Vrij, 44. dakikada Nicolo Barella ve 73. dakikada Joaquin Correa attı.

Inter kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı mücadelede 83. dakikaya kadar forma giydi ve daha sonra yerini Kristjan Asllani'ye bıraktı.

Mavi-siyahlı takım, Sampdoria karşısında aldığı 3 puanla, puanını 24 yaptı ve 5. sıraya yükseldi.

Diğer yandan Inter, bu maçla galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Napoli, 4 gollü galibiyetle liderliğini sürdürdü

Ligin namağlup tek takımı olan Napoli, gündüz saatlerinde ağırladığı Sassuolo'yu 4-0'lık farklı skorla mağlup etti.

Karşılaşmada Napoli'nin Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen 4, 19 ve 77. dakikalarda attığı 3 golle "hat-trick" yaparken, diğer golü de 36. dakikada Gürcü oyuncu Khvicha Kvaratskhelia kaydetti.

Napoli'nin ligdeki galibiyet serisi 8 maça çıktı. Bu maçtan aldığı 3 puanla puanını 32'ye yükselten Napoli, Serie A'da liderliğini sürdürdü.

Juventus ligde üst üste 3. galibiyetini aldı

Serie A'da sezona istediği gibi başlayamayan Juventus, Lecce'yi deplasmanda tek golle yıktı.

Siyah-beyazlı takıma galibiyeti getiren golü 73. dakikada 21 yaşındaki genç futbolcusu Nicolo Fagioli kaydetti.

Bu sonuçla Juventus, Serie A'da üst üste 3. galibiyetini alırken, puanını 22’ye yükseltti ve 7. sırada yer aldı.

Serie A'nın 12. haftasına yarın yapılacak 5 maç ve 31 Ekim’de oynanacak 2 karşılaşmayla devam edilecek.