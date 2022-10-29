Alanyaspor, Kırbıyık Holding Stadyumu'nda Gaziantep FK'yı ağırladı. Mücadeleyi Arda Kardeşler yönetti.

Ligin orta sıralarında yer alan iki takımın karşılaşmasında sevinen taraf Alanyaspor oldu.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri, 21. dakikada Leroy Fer ile 53. dakikada Balkovec filelerle buluşturdu.

Bu galibiyetin ardından ligde yenilmezlik serisini üç maça çıkartan Alanyaspor puanını 16'ya yükseltti. Ligde iki maç sonra yenilen Gaziantep FK ise 15 puanda kaldı.

Alanyaspor, Süper Lig'in 13. haftasında Ümraniyespor'a konuk olacak. Gaziantep FK ise Kayserispor'u ağırlayacak.

[Fotoğraf: İHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

6. dakikada Gaziantep FK'nin sol kanattan geliştirdiği atakta Sagal'ın ceza sahası dışından şutunda, kaleci Runarsson topu kornere çeldi.

12. dakikada Gaziantep FK'de kaleci Günay Güvenç'in uzun pasında topla buluşan Markovic'in vuruşu sonrası meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

19. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Efecan Karaca'nın ortaladığı topu Umut Güneş kafayla arkaya indirdi. Topla buluşan Ahmed Hassan'ın vuruşunda kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı kontrol etti.

GOL - 21. dakikada ev sahibi ekip maçta üstünlüğü sağladı. Sol kanattan Zinedine'in kullandığı kornerde kaleci Günay Güvenç'in elinden kaçırdığı top arkaya sekti. Defanstan önce araya giren Leroy Fer, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.

Kalan bölümde iki takımın da çabaları gol getirmedi ve müsabakanın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Ayrıntılar geliyor...

Stat: Kırbıyık Holding

Hakemler: Arda Kardeşler, Yusuf Bozdoğan, Ali Tuna

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Balkovec, Leroy Fer (Dk. 89 Oussama Targhalline), Umut Güneş, Zinedine (Dk. 89 Joher Rassoul), Doumbia (Dk. 70 Arnaud Lusamba), Efecan Karaca (Dk. 81 Ivan Cavaleiro), Ahmed Hassan (Dk. 81 Famara Diedhiou).

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Toşca, Arda Kızıldağ (Dk. 61 Matej Hanousek), Djilobodji, Furkan Soyalp (Dk. 70 Onurhan Babuscu), Maxim, Ömürcan Artan, Jevtovic, Sagal (Dk. 84 Valmir Veliu), Markovic (Dk. 70 Tomas Pekhart), Figueiredo.

Goller: Dk. 21 Leroy Fer, Dk. 53 Balkovec (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Doumbia, Dk. 43 Leroy Fer (Corendon Alanyaspor), Dk. 73 Toşca (Gaziantep FK)