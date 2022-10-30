Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar 03:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Barcelona 3 puanı uzatmada aldı
[Fotograf: AA]
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 12. haftasında Barcelona, konuk olduğu Valencia'yı 1-0 mağlup etti.
Mestalla Stadı'nda oynanan karşılaşmada Barcelona'ya galibiyeti getiren golü, 90+3. dakikada Robert Lewandowski kaydetti.
Bu sonucun ardından 31 puana yükselen Katalan ekibi, maç fazlası ve averajla Real Madrid'in önünde liderliğe yerleşti.
Dört maçtır kazanamayan Valencia ise 15 puanla 10. sırada yer aldı.
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