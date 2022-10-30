Antalya'nın Alanya ilçesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Bisiklet Şampiyonası'nın 8. etabında büyük erkeklerde birinci Burak Abay, ikinci Oğuzhan Tiryaki, üçüncü Doğukan Arıkan oldu. Kadınlarda Reyhan Yakışır birinciliği, Ayşe Çakır Şeker ikinciliği, Mehlika Elmalı da üçüncülüğü elde etti.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, yaptığı açıklamada, iki gün boyunca yarışların güzel şekilde gerçekleştiğini söyledi.

Şehir merkezinde kriteryum yarışlarının yapıldığını anlatan Müftüoğlu, "Yaklaşık 500 sporcumuz ile sezonu kapattık" dedi.

Müftüoğlu, sezon boyunca kendilerine destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür etti.

Gelecek sezon bisiklet sporunda farklı bir yıl olacağına dikkati çeken Müftüoğlu, "Olimpiyatlarda kalibrasyon yarışlarında mücadele edeceğiz. Konya'da Veledrom açıldı bu yıl. Çok güzel bir veledrom, Avrupa'nın en iyilerinden birisi. Ülkemizi bundan sonra madalyaya götürecek bir tesisimiz var. Bisiklet ailesi olarak bu tesisi bizlere kazandıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ayrıca bir teşekkür borcumuz var" diye konuştu.