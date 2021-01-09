Galatasaray'ın ilk golünü 1. dakikada Diagne kaydetti. Sarı kırmızılı ekipte 30, 44 ve 45+2. dakikalarda Younes Belhanda hat-trick yaptı.

64. dakikada Oğulcan Çağlayan karşılaşmanın beşinci golünü attı. 67. dakikada Galatasaray'ın altıncı golünü penaltıdan Babel ağlarla buluşturdu.

Diagne, Gençlerbirliği karşısında Galatasaray'ın bu sezon Süper Lig'de attığı en erken golü kaydetti.

Gençlerbirliği filelerine üç gol gönderen Younes Belhanda, ekim 2013'teki Dinamo Kiev 9-1 Metalurh Donetsk maçından bu yana ilk kez hat-trick yaptı.

Ligde geride kalan 18 haftanın 1'ini bay geçerek 17 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi ile puanını 33'e çıkarttı.

İki maç sonra kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de 2 müsabaka sonra galibiyet aldı.

Ligin 16. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, 17. haftada deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 mağlup olmuştu.

Sarı-kırmızılı ekip, bu galibiyetle 2021 yılında çıktığı 3 maçında ilk kez 3 puan sevinci yaşadı.

İç sahada son 6 maçta yenilmedi

Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda çıktığı son 6 lig maçında mağlup olmadı.

Bu sezon evindeki tek yenilgisini 5. haftada Aytemiz Alanyaspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki karşılaşmalarda 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Galatasaray, bu süreçte MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor ve Göztepe'yi mağlup ederken, Hes Kablo Kayserispor ve Fraport TAV Antalyaspor ile berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmalarda 14 kez fileleri havalandırırken, kalesinde sadece 2 gol gördü.

Konuk Gençlerbirliği ise, 19 puanda kaldı.

Fatih Terim'in cezası doldu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği karşılaşmasında takımının başında yer aldı.

[Fotoğraf: AA]

Ligin 13. haftasındaki Fatih Karagümrük müsabakasında kırmızı kart gören Terim'e sonrasındaki ihlalleri gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun verdiği 5 maçlık ceza, daha sonra Tahkim Kurulu tarafından 4 müsabakaya indirildi.

Terim, Süper Lig'deki Göztepe, Trabzonspor, Antalyaspor ve Konyaspor maçlarında yedek kulübesinde yer alamayarak cezasını doldurdu.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 1. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Emre Taşdemir'in pasında sol çaprazda topla buluşan Diagne vuruşunda topu ağlara gönderdi. 1-0

11. dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahası dışından şutunda kaleci Übeyd yatarak topun sahibi oldu.

14. dakikada Sefa Yılmaz'ın ara pasında kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kalan Soner Dikmen, şutunu çekmeden önce araya giren Marcao, meşin yuvarlağı kornere göndererek kaleci Okan Koçuk ile karşı karşıya kaldı. Soner Dikmen gol vuruşunu yapmasından önce Marcao son anda topa müdahale ederek kornere gönderdi.

19. dakikada Soner Dikmen'in pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda bekletmeden vuruşunu yapan Johansson, topu auta attı.

25. dakikada Emre Taşdemir'in soldan ortasında savunma arkasına sarkan Oğulcan Çağlayan'ın kaleciyle karşı karşıya bekletmeden yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

GOL - 30. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Arda'nın pasında ceza yayı civarında topla buluşan Belhanda, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderiyor. 2-0

GOL - 44. dakikada kaleci Übeyd'in kısa düşen topunu kapan Belhanda, sağ çaprazdan ceza alanına girer girmez vurdu ve farkı 3'e çıkardı. 3-0

GOL - 45+2. dakikada Arda'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Belhanda, sağ ayağının dışıyla Übeyd'i bir kez daha mağlup ederek kariyerinin ilk hat-trick'ini yapıyor. 4-0

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

54. dakikada Emre Akbaba'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Diagne'nin vuruşunda kaleci Übeyd topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.

GOL - 64. dakikada Emre Akbaba'nın sol kanattan ceza sahası içine gönderdiği pasta topla buluşan Oğulcan, fileleri havalandırarak farkı 5'e çıkardı. 5-0

PENALTI - 66. dakikada savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Kerem, topu kurtardıktan sonra Übeyd'in müdahalesiyle yerde kaldı, Halis Özkahya beyaz noktayı gösterdi.

GOL - 67. dakikada Babel penaltı vuruşundan topu ağlara gönderdi. 6-0

Müsabakayı sarı-kırmızılı takım 6-0 kazandı.

Stat: Türk Telekom.

Hakemler: Halis Özkahya, Cevdet Kömürcüoğlu, İbrahim Bozbey.

Galatasaray: Okan, Şener, Donk (Dk. 82 Valentine Ozornwafor), Marcao, Emre Taşdemir, Taylan (Dk. 76 Christian Luyindama), Belhanda (Dk. 65 Kerem Aktürkoğlu), Oğulcan (Dk. 65 Ryan Babel ), Emre Akbaba, Arda Turan, Diagne (Dk. 76 Jesse Sekidika).

Gençlerbirliği: Übeyd, Johansson, Arda (Dk. 69 Halil İbrahim Pehlivan), Toure, Polomat, Soner, Piris (Dk. 82 Mustafa Seyhan), Murat, Candeias (Dk. 46 İlker Karakaş), Ayite (Dk. 77 Rahmetullah Berişbek), Sefa (Dk. 69 Gökhan Altıparmak).

Goller: Dk. 1 Diagne, Dk. 30, 44 ve 45+2 Younes Belhanda, Dk. 64 Oğulcan Çağlayan, Dk. 67 Babel (penaltıdan) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 24 Floyd Ayite, Dk. 29 Pierre-Yves Polomat, Dk. 70 Robert Piris (Gençlerbirliği)

Mustafa Kaplan: Beklemediğimiz bir skor oldu

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, karşılaşma hakkında konuşacak çok şey olmadığını dile getirdi.

"Beklemediğimiz bir skor oldu. Buraya umutlu gelmiştik ama erken yediğimiz gol bizi moral ve motivasyon olarak geri itti. Sonrasında yaptığımız bireysel hatalar mağlubiyete neden oldu."

[Fotoğraf: İHA]

Mustafa Kaplan, Galatasaray'ı aldığı galibiyetten dolayı kutladı

"Bir sonraki maçımızı düşünerek 3 sarı kartlı oyuncularımızı oyundan almak zorunda kaldık. Altyapımızdan gelen 7-8 arkadaşı oynattık. Camiamızı üzdük. Bunu unutup önümüzdeki Fatih Karagümrük maçına bakacağız. İyi bir takımız, iyi bir oyuncu grubumuz var ama bugün istediklerimizi yapamadık. Bu da bize bir ders olur."

Tecrübeli teknik adam, çıktığı ilk Süper Lig müsabakasında 6 gol yiyen kaleci Übeyd Adıyaman'a destek verdi

"Takım olarak geçmiş maçlardaki oyunu oynayamadık. Übeyd iyi bir kaleci ama Süper Lig'deki ilk maçını oynadı. Bir heyecan, stres ve gerginliği vardı. Yediği erken gol onu da moral olarak geri itti. Übeyd'e güveniyoruz. İyi bir kaleci. Gençlerbirliği, ilerleyen dönemde Übeyd'den çok faydalanacaktır. Onun bugünkü hataları bizim için problem değil. Onun arkasında duracağız."