Türk Telekom Stadı'nda oynanan maça adeta golle başlayan sarı-kırmızılı ekip, 27. saniyede Mbaye Diagne'nin fileleri havalandırmasıyla 1-0 öne geçti.

Üstün oyununu sürdüren ev sahibi takım, Younes Belhanda'nın 30, 44 ve 45+2. dakikalarda bulduğu golle devre arasına 4-0 üstün girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısının ilk 15 dakikası orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Ancak maçta ağırlığını artıran Galatasaray, 64. dakikada Oğulcan Çağlayan, 67. dakikada ise penaltıdan Ryan Babel ile goller bulmaya devam etti.

Rakibine net gol pozisyonu vermeyen sarı-kırmızılı ekip, mücadeleyi 6-0 kazandı.

Galatasaray, ligdeki 17. maçında 10. galibiyetini aldı. Süper Lig'de 3 beraberlik ve 4 yenilgisi bulunan sarı-kırmızılı ekip, puanını 33'e yükseltti.

Gençlerbirliği ise bu sezon 8. kez mağlup oldu. Ligde 5 galibiyet, 4 beraberliği bulunan başkent temsilcisi, 19 puanda kaldı.

Diagne, gollerine devam ediyor

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, son haftalardaki golcü kimliğini sürdürdü.

Ligde çıktığı son 7 müsabakanın 6'sında fileleri havalandıran 29 yaşındaki futbolcu, bu süreçte 9 kez gol sevinci yaşadı.

Diagne'den sezonun en erken golü

Sarı-kırmızılı futbolcu Diagne, Süper Lig'de bu sezonun en erken golünü attı.

Gençlerbirliği müsabakasının 27. saniyesinde fileleri havalandıran Diagne, ligde bu sezon atılan en erken golü tekrarladı.

Bundan önceki en erken gol, ligin 8. haftasındaki Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği müsabakasının 28. saniyesinde başkent temsilcisinden Sefa Yılmaz atmıştı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Belhanda'dan 17 dakikada hat-trick

Galatasaray'ın Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda, 17 dakika içinde 3 gol birden kaydetti.

Gençlerbirliği karşısında ilk golünü 30. dakikada kaydeden tecrübeli futbolcu, 44. dakikada kendisinin ikinci golünü kaydetti. Mücadelenin 45+2. dakikasında bir gol daha bulan Belhanda, sarı-kırmızılı takımdaki kariyerinde ilk kez bir maçta 3 gol birden atma sevinci yaşadı.

Belhanda, bu sezon ligde 5 gole ulaştı.

Oğulcan, gol sayısını 3'e, Babel 2'e çıkardı

Süper Lig'de bu sezon Oğulcan Çağlayan 3, Ryan Babel ise 2. golünü kaydetti.

Ligin 15. haftasındaki Trabzonspor müsabakasında sarı-kırmızılı takımdaki ilk golünü atan Oğulcan, 17. haftadaki Konyaspor müsabakasında da gol atma başarısı gösterdi. Genç oyuncu, Gençlerbirliği ağlarını da sarsarak ligdeki gol sayısını 3'e yükseltti.

Bu karşılaşmada Galatasaray'ın 6. golünü atan Babel ise MKE Ankaragücü müsabakasının ardından bir başka başkent temsilcisi Gençlerbirliği'nin de ağlarını sarstı ve gol sayısını 2'ye çıkardı.

Ozornwafor Galatasaray'da ilk maçına çıktı

Sarı-kırmızılı ekibin genç stoperi Valentine Ozornwafor kariyerinde ilk kez sarı-kırmızılı takımla resmi maça çıktı.

Galatasaray'a geçen sezon başında transfer edilen ve resmi maça çıkamadan İspanya 2. Futbol Ligi takımlarından Almeria'ya kiralanan 21 yaşındaki stoper, bu sezon başında sarı-kırmızılı takıma döndü. Sezonun ilk yarısı için lisansı çıkarılmayan Ozornwafor'a transfer döneminin gelmesiyle lisans çıkarıldı.

Müsabakanın 82. dakikasında Ryan Donk'un yerine oyuna giren genç oyuncu, kariyerinde Galatasaray formasını bir resmi maçta terletti.

İki yıl sonra 6-0'lık galibiyet

Galatasaray, Süper Lig'de 2 yıl aradan sonra 6 farklı galibiyet elde etti.

Ligde 2018-2019 sezonunun 18. haftasında 19 Ocak 2019'da sahasında MKE Ankaragücü'nü 6-0 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, yaklaşık 2 yıl sonra bir başka başkent temsilcisini aynı skorla yenme başarısı gösterdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Galatasaray-Gençlerbirliği rekabetinde 20 yıl sonra ilk

Sarı-kırmızılı ekip, 6-0 yendiği başkent temsilcisi karşısındaki en farklı galibiyetini tekrarladı.

Ligde kırmızı-siyahlı takımı 1999-2000 sezonunun ikinci yarısında 9 Nisan 2000'de 6-0 mağlup eden Galatasaray, 20 yıl sonra rakibi karşısında en farklı galibiyetini aldı.

Gençlerbirliği'ne yine puan yok

Galatasaray, Gençlerbirliği ile sahasında oynadığı son 7 maçı da kazandı.

Sarı-kırmızılı ekip, başkent temsilcisini lig tarihinde 49. kez ağırladı. Bu müsabakaların 34'ünü kazanan Galatasaray, rakibine sadece 7 kez yenildi. İki takım arasındaki 8 maç da beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın attığı 102 gole Gençlerbirliği 44 golle karşılık verebildi.

Sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'da ağırladığı kırmızı-siyahlı takımı üst üste 7. maçta da evine puansız gönderdi.