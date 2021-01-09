Ligin 17. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 4-3 yenilen sarı-kırmızılı ekip, 18. haftada başkent temsilcisini konuk etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Terim, karşılaşmaya Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ryan Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Akbaba, Oğulcan Çağlayan, Arda Turan, Mbaye Diagne 11'ini çıkardı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Fatih Öztürk, Emin Bayram, Christian Luyindama, Valentine Ozornwafor, Marcelo Saracchi, Martin Linnes, Kerem Aktürkoğlu, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol ve Ryan Babel yer aldı.

Son yapılan Konyaspor maçına ilk 11'de başlayan Ömer Bayram, cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemedi. Luyindama, Linnes ve Saracchi ise yedeğe çekildi.

Bu oyuncuların yerine Şener Özbayraklı ve Emre Taşdemir ile sarı kart cezaları biten kaptan Arda Turan ve Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao forma giydi.

Defansta 3 değişiklik birden

Fatih Terim, son karşılaşmada 4 gol yiyen defansta 4 ismin 3'ünü değiştirdi.

Tecrübeli teknik adam, Konyaspor müsabakasında ilk 11'de görev verdiği Linnes, Saracchi ve Luyindama'yı yedeğe çekti. Terim, bu oyuncuların yerine Şener, Marcao ve Emre Taşdemir'e görev verdi.

Geçen maça göre savunmada yerini sadece Donk korudu.

İlk 11'de 7 Türk

Galatasaray, karşılaşmaya 7 Türk oyuncu ile başladı.

Sarı-kırmızılı ekibin ilk 11'inde Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, Oğulcan Çağlayan ve Arda Turan görev yaptı.

Yedeklerde ise Türk oyuncular Fatih Öztürk, Emin Bayram, Kerem Aktürkoğlu ve Ali Yavuz Kol, teknik direktör Fatih Terim'den görev bekledi.

Galatasaray'da 4'ü ilk 11'de, 6'sı ise yedekte olmak üzere 10 yabancı oyuncu 21 kişilik müsabaka listesine yazdırıldı.

Fatih Terim, 4 maç sonra takımının başında

Fatih Terim, Gençlerbirliği karşılaşmasında takımının başında sahaya çıktı.

Ligin 13. haftasındaki Fatih Karagümrük müsabakasında kırmızı kart gören Terim'e sonrasındaki ihlalleri gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun verdiği 5 maçlık ceza, daha sonra Tahkim Kurulu tarafından 4 müsabakaya indirildi.

Terim, Süper Lig'deki Göztepe, Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor ve İttifak Holding Konyaspor maçlarında yedek kulübesinde yer alamayarak cezasını doldurdu.

Ozornwafor sürprizi

Lisansı çıkarılan Nijeryalı genç stoper Valentine Ozornwafor kariyerinde ilk kez sarı-kırmızılı ekibin bir resmi maçında kadroya alındı.

Galatasaray'a geçen sezon başında transfer edilen ve resmi maça çıkamadan İspanya 2. Futbol Ligi takımlarından Almeria'ya kiralanan 21 yaşıdaki stoper, bu sezon başında sarı-kırmızılı takıma döndü. Sezonun ilk yarısı için lisansı çıkarılmayan Ozornwafor'a transfer döneminin gelmesiyle lisans çıkarıldı.

Genç oyuncu, kariyerinde ilk kez Galatasaray'ın resmi bir maçında kadroya dahil edildi.

Gençlerbirliği'nde mecburi 2 değişiklik

Başkent temsilcisinde teknik direktör Mustafa Kaplan, son yapılan ve 3-1 kazandıkları Atakaş Hatayspor müsabakasına göre mecburi 2 değişiklik yaptı.

Tecrübeli teknik adam, Galatasaray karşılaşmasına takımını Übeyd Adıyaman, Mattias Johansson, Arda Kızıldağ, Zargo Toure, Pierre Polomat, Piris Da Motta, Murat Yıldırım, Daniel Candeias, Soner Dikmen, Sefa Yılmaz, Floyd Ayite 11'i ile çıkardı.

Kırmızı-siyahlılarda, yedek kulübesinde ise Yasin Davuş, Halil Pehlivan, Diego Angelo, Dominik Furman, Metehan Mert, İlker Karakaş, Rahmetullah Berişbek, Sami Altıparmak, Mustafa Seyhan, Mustafa Çeçenoğlu yer aldı.

Teknik direktör Mustafa Kaplan, son lig mücadelesinde ilk 11'de görev verdiği kaleci Kristoffer Nordfeldt'ten sakatlığı, Giovanni Sio'dan ise sarı kart cezası nedeniyle yararlanamadı. Kaplan, bu oyuncuların yerine Übeyd Adıyaman ve Murat Yıldırım'a görev verdi.

Übeyd'in ilk Süper Lig heyecanı

Gençlerbirliği'nin genç kalecisi Übeyd Adıyaman, kariyerinde ilk kez bir Süper Lig maçında forma giydi.

Başkent temsilcisinin altyapısında yetişen ve A takımla sadece 2 Türkiye Kupası maçına çıkan 23 yaşındaki kaleci, ilk Süper Lig müsabakasına Galatasaray'a karşı çıktı.