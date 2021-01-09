Paris Saint Germain (PSG), dikkat çekici transferlerine bir yenisini daha eklemek istiyor. Fransız ekibinin hedefinde, Manchester City forması giyen Sergio Agüero var.

Kulüp yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki futbolcu ile temasa geçecek. Özellikle teknik direktör Mauricio Pochettino, yıldız golcüyü kadroda görmek istiyor.

Arjantinli çalıştırıcı, bu transferle hücum hattını daha da güçlendirmeyi planlıyor. Paris Saint Germain'in bu hamlesi gerçekleşirse, Neymar-Mbappe-Agüero üçlüsü birlikte forma giyme şansı yakalayacak.

Geçtiğimiz günlerde Fransa basınına konuşan futbolcu menajeri Bruno Satin, ''Paris Saint Germain bu yaz önceliği, Sergio Agüero'yu kadrosuna katmak olacak'' demişti.

2011 yılında Atletico Madrid'den, Machester City'e transfer olan Arjantinli yıldız, mavili formayla çıktığı 379 resmi maçta 256 kez fileleri sarsıp 73 de gol pası verdi. Agüero ayrıca İngiliz ekibi ile 4'ü lig olmak üzere 13 kupa sevinci yaşadı.