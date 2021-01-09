Liverpool, Ocak ayında dış transfer kadar iç transfere de önem verecek. Ancak kulüp yönetimi, düşünülenin aksine önceliğini Muhammed Salah'tan yana kullanmayacak.

İngiliz basını, sözleşmesi 2023'te sona erecek olan Mısırlı yıldız ile temasa geçmek için bekleneceğini yazdı. Liverpool'un bu kararında 28 yaşındaki futbolcunun olası ayrılığının olduğu ifade edildi.

Real ve PSG'nin radarında

İngiliz ekibi, Real Madrid ve Paris Saint Germain gibi kulüplerin ilgilendiği Salah'a iyileştirilmiş bir kontrat sunarak ekonomik açıdan zarar etmek istemiyor.

Buna bağlı olarak "Kırmızılılar"ın, Mısırlı yıldız için sezon sonunda gelecek iyi bir teklifi değerlendirebileceği belirtiliyor.

Bu arada İngiliz basını, Liverpool'un iç transfer önceliği Virgil van Dijk ve Fabinho'ya vereceğini iddia etti.

Teknik direktör Jürgen Klopp'un da görüşleri doğrultusunda 2023'te sözleşmeleri bitecek olan iki futbolcuya iyileştirilmiş yeni kontrat sunulacak.

Bu girişimle Van Dijk ve Fabinho'ya gelebilecek olası tekliflerin de önüne geçilmesi hedefleniyor.