Federasyondan yapılan açıklamaya göre, turnuvanın 6 numaralı seri başı dünya 40 numarası Gürcü raket Nikoloz Basilaşvili​​​​​​​, çeyrek finalde organizasyonun 4 numaralı seri başı Avustralyalı Alex de Minaur ile karşı karşıya gelecek.

İtalyan raket Stefano Travaglia ise Finlandiyalı Emil Ruusuvuori'yi 7-6, 6-3’lük skorla mağlup ederek, çeyrek final biletini aldı.

Travaglia son dörde kalma mücadelesini, Nicola Kuhn'u ilk servislerinden yüzde 91 ile puan çıkararak 6-0, 6-2'lik skorla saf dışı bırakan turnuvanın 2 numaralı seri başı David Goffin karşısında verecek.

Turnuvanın çeyrek finale yükselen diğer dört ismi, yarın oynanacak karşılaşmalar sonucunda belli olacak.

Çiftlerde çeyrek final karşılamaları 10 Ocak Pazar günü başlayacak.

Bugün çiftlerde oynanan ilk tur karşılaşmalarının sonuçları ise şu şekilde:

- Jeremy Chardy (Fransa) / Fabrice Martin (Fransa) - Jonathan Erlich (İsrail) / Andrei Vasilevski (Belarus): 6-3, 7-6

- Salvatore Caruso (İtalya) / Andrea Vavassori (İtalya) - Nikola Cacic (Sırbistan) / Frederik Nielsen (Danimarka): 6,2 1-6,10-5

- Luca Margaroli (İsviçre) / Florin Mergea (Romanya) - Ivan Sabanov (Sırbistan) / Matej Sabanov (Sırbistan): 6-4, 7-5