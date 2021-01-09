Fatih Terim'in Galatasaray ile 8 bininci günü
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı kulüpte futbolcu ve teknik adam olarak 8 bininci gününü yaşadı.
Sarı-kırmızılı kulüp sosyal medya hesabından Fatih Terim'in Galatasaray'da aktif olarak görev aldığı 8 bininci günü olduğunu paylaştı.
"8 Temmuz 1974'te Adana Demirspor'dan Galatasaray'a transfer olarak, efsane olacağı sarı-kırmızılı camiaya ilk kez adım atan Fatih Terim, 4046 gün Galatasaray formasını giyerek burada profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladı.
1 Temmuz 1996 tarihinde teknik direktör olarak Galatasaray'a geri dönen Fatih Terim, teknik direktör olarak dört dönemde 3954 gün görev yaptı.
Fatih Terim futbolculuk dönemimde Galatasaray'da 4 Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluğu başarılarını yaşadı. Teknik direktörlük döneminde ise Galatasaray'da bir UEFA Kupası, 8 Süper Lig şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası, 5 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu ve 3 TSYD Kupası başarılarını yaşayan hocamız, adını unutulmazlar arasına yazdırdı."
Galatasaray ile geçen 8 bin gün!— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) January 9, 2021
Teknik direktörümüz Fatih Terim, Galatasaray'da aktif olarak görev aldığı 8 bininci gününü yaşıyor.
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