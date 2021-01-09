Kayserispor'a üç puanı getiren golü 10. dakikada Semih Kaya kendi kalesine göndererek attı.

9. dakikada Kayserispor'da Denis Alibec penaltı kaçırdı.

Sezon başından beri sıkıntılı günler geçiren ve 2 teknik direktörle yollarını ayıran sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ligde ilk kez 2 maç üst üste kazanrak puanını 16'ya yükseltti.

Bu maçın ardından Kayseri temsilcisi, bu sezon 17 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.

Yeni Malatyaspor ise 21 puanda kaldı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

8. dakikada sağ kanattan gelişen Hes Kablo Kayserispor atağında, ceza alanına girmeye çalışan Alibec'e, Semih Kaya'nın müdahalesi sonucu hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi.

9. dakikada Hes Kablo Kayserispor penaltı atışından yararlanamadı. Alibec'in kullandığı penaltı atışında, kaleci Ertaç Özbir topu kornere çeldi.

GOL - 10. dakikada Campanharo'nun kullandığı korner atışında Semih Kaya, yaptığı ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi. 1-0.

21. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında Acquah'ın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Doğan Alemdar meşin yuvarlağı kornere çeldi.

23. dakikada Alibec'in şutunda, kaleci Ertaç Özbir topu kurtardı.

39. dakikada Ahmed Ildiz rakip yarı sahada serbest vuruş kullandı. Ceza sahası içinde Semih Kaya'nın vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

40. dakikada Bülent Cevahir'in soldan ortasında ceza sahasına içinde Adem Büyük'ün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı, Hes Kablo Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

61. dakikada Yeni Malatyaspor'dan Ahmed Ildiz'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Doğan Alemdar'da kaldı.

62. dakikada sağ kanattan gelişen Yeni Malatyaspor atağında Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahasına ortasında Hes Kablo Kayserispor savunması topu uzaklaştıramadı. Ndayishimiye'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

87. dakikada Adem Büyük'ün ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

90. dakikada Yeni Malatyaspor'dan Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahası dışından vuruşunda, kaleci Doğan Alemdar topu kornere çeldi.

Karşılaşma, Hes Kablo Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Erkan Özdamar, Volkan Ahmet Narinç, Mustafa Sönmez

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Aziz Eraltay, Kolovetsios, Sapunaru, Kvrzic, Campanharo (Dk. 81 Emre Demir), Ackah (Dk. 46 Attamah), İlhan Parlak (Dk. 66 Nurettin Korkmaz), Avramovski (Dk. 78 Fernandes), Lennon (Dk. 81 Muğdat Çelik), Alibec

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Wallace, Semih Kaya (Dk. 46 Hadebe), Bülent Cevahir, Ahmed Ildiz, Acquah (Dk. 46 Ndayishimiye), Adem Büyük, Tetteh (Dk. 35 Umut Bulut), Fofana (Dk. 46 Mustafa Eskihellaç), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 73 Lukoki)

Gol: Dk. 10 Semih Kaya (kendi kalesine) (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 8 Semih Kaya, Dk. 50 Chebake, Dk. 60 Mustafa Eskihellaç, Dk. 88 Hadebe (Yeni Malatyaspor), Dk. 90+5 Alibec (Hes Kablo Kayserispor)