Belek Turizm Merkezi'ndeki Limak Arcadia Sport Resort'ta devam eden organizasyonun 2. turunda, milli tenisçi Çelikbilek, Gürcü sporcu Nikoloz Basilaşvili ile karşılaştı.

Çelikbilek, dünya sıralamasında 40. durumda bulunan ve turnuvada 6 numaralı seri başı olan rakibine 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenilerek, organizasyondan elendi.

Bu sonuçla turnuvada yarışan Türk sporcu kalmadı. Antalya Açık Tenis Turnuvası, 13 Ocak'ta sona erecek.