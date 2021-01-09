Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi önderliğinde dün Sivas'ta takımın kamp yaptığı otelde bir toplantı düzenlendi.

"Bir miktar ücret artırımıyla birlikte yeni sözleşme teklif edilmiştir"

Daha önceden planlanan bu toplantıda, takımın hedefleri, transfer planlaması ve teknik direktör Marius Sumudica'nın sözleşme konuları gündeme geldi.

"Yapılan görüşmeler neticesinde, teknik direktörümüz Marius Sumudica'nın 30 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek sözleşmesinin yenilenmesi konusunda içerisinde bulunduğumuz pandemi koşulları da göz önüne alınarak, kulübümüz bütçesi dahilinde bir miktar ücret artırımıyla birlikte yeni sözleşme teklif edilmiştir. Yönetim kurulumuz, teknik direktörümüz Marius Sumudica ile önümüzdeki süreçlerde de çalışma isteğini yinelemiş olup, yapılan bu teklif karşısında hocamızın yanıtı beklenmektedir. Teknik direktörümüz Marius Sumudica, sözleşmesi süresince takımımızda kalmaya devam edecek olup gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir."

Günay Güvenç'in sözleşmesini yeniledi

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün asbaşkanı Müslüm Özmen, iç transferde kaleci Günay Güvenç ile 3 yıllığına yeniden anlaştıklarını açıkladı.

Özmen, bu kapsamda uzun zamandır kulübün kalesini koruyan ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Günay Güvenç ile yola devam etmek istediklerini belirtti.

"Tecrübeli kalecimizle yola devam etmek istediğimizi kendisine ilettik. Sezon sonunda sona erecek olan sözleşmeyi yeniden gözden geçirdik ve Günay kardeşimizle 3 yıllık yeniden anlaşma sağladık."

Özmen, iç transferde bazı oyuncularla da görüşmelerin devam ettiğini aktararak, oturmuş kadroyu korumak ve eksik mevkileri rekabet oluşturmak için desteklemeye çalıştıklarını kaydetti.