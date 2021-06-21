Haber Giriş: 21 Haziran 2021 Pazartesi 23:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Belçika firesiz son 16'da
[Fotoğraf: Reuters]
Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu son maçında Belçika, Finlandiya'yı 2-0 yenerek grupta üçte üç yaparak son 16'ya yükseldi.
Belçika, EURO 2020 B grubunda kayıp yaşamadı. Roberto Martinez'in öğrencileri Finlandiya'yı 2-0 mağlup etti grubu 9 puanla lider bitirdi.
GOOLL | Köşe vuruşundan gelen topa Thomas Vermaelen kafayı vuruyor, direkten dönen top kaleci Hradecky'e çarparak ağlara gidiyor. #EURO2020 #FIN #BEL pic.twitter.com/d8CntTiJwK— TRT Spor (@trtspor) June 21, 2021
3 puanda kalan Finlandiya ise 3'üncü sırada yer aldı.
Belçika'nın gollerini 74. dakikada kendi kalesine Lukas Hradecky ile 81. dakikada Romelu Lukaku ağlarla buluşturdu.
GOOLL | Golcü yine işbaşında! Romelu Lukaku attığı şık golle skoru 2-0'a getirdi. #EURO2020 #FIN #BEL pic.twitter.com/o4mBvzawag— TRT Spor (@trtspor) June 21, 2021
Etiketler: Euro2020
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