Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.

Medipol Başakşehir, ligde oynadığı 12 maçta, 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 23 puan topladı. Başakşehir, aynı puana sahip rakibi Galatasaray'ın önünde ikinci sırada haftaya girdi.

Ligde geride kalan 12 müsabakada 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Galatasaray, 24 puan topladı. Lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde, ikinci Medipol Başakşehir ile aynı puanda olan Galatasaray, averajla dördüncü sırada yer alıyor.

Turuncu-lacivertliler ise Galatasaray ile aynı sayıda galibiyet, beraberlik ve yenilgi aldı.

Zorlu mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok.

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Hasan Ali Kaldırım, Duarte, Caiçara, Berkay Özcan, Biglia, Mahmut Tekdemir, Ndayishimiye, Traore, Chouiar, Keny

Galatasaray: Muslera, Emre Taşdemir, Abdülkerim Bardakçı, Boey, Torreira, Nelsson, Rashica, Oliveira, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Icardi.