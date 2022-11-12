Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Emre Taşdemir, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ilk 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö, Haris Seferovic, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz, Juan Mata, Kazımcan Karataş yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, 2-1 kazandıkları Beşiktaş müsabakasına ilk 11'de başlayan Barış Alper Yılmaz'ı yedeğe çekerken bu oyuncunun yerine Kerem Aktürkoğlu'nu görevlendirdi.

Yunus Akgün kadroya alınmadı

Galatasaray'da genç futbolcu Yunus Akgün 21 kişilik müsabaka kadrosuna yazılmadı.

Son haftalardaki performansıyla ilk 11'deki yerini Milot Rashica'ya kaptıran 22 yaşındaki kanat oyuncusu, Başakşehir mücadelesinde ise maç kadrosuna alınmadı.

Sarı-kırmızılılarda ayrıca Patrick van Aanholt ve Metehan Baltacı ile sakatlıkları bulunan Yusuf Demir ve Mathias Ross da kadroda yer almadı.