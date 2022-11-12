Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ön eleme maçlarını başarıyla geçerek ana tabloya çıkan milli eskrimci Enver Yıldırım, Japon rakibi Kento Yoshida'yı 15-13 mağlup ederek tablo-32’ye yükseldi.

Enver Yıldırım, bu turda Mısırlı sporcu Ziad Elsissy'ye 15-14 yenilerek mücadelesini 18'inci sırada bitirdi.

Organizasyon, yarın kadınlar ve erkeklerde yapılacak takım müsabakalarıyla tamamlanacak.