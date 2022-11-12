Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi 19:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli sporcu Enver Yıldırım 18. oldu
[Fotograf: AA]
Cezayir'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Büyükler Kılıç Dünya Kupası'nda milli sporcu Enver Yıldırım, 18. oldu.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ön eleme maçlarını başarıyla geçerek ana tabloya çıkan milli eskrimci Enver Yıldırım, Japon rakibi Kento Yoshida'yı 15-13 mağlup ederek tablo-32’ye yükseldi.
Enver Yıldırım, bu turda Mısırlı sporcu Ziad Elsissy'ye 15-14 yenilerek mücadelesini 18'inci sırada bitirdi.
Organizasyon, yarın kadınlar ve erkeklerde yapılacak takım müsabakalarıyla tamamlanacak.
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