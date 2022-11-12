Avustralya Basketbol Federasyonu tarafından Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Avustralya, Basketbol Federasyonu, ilgili makamlarla birlikte kapsamlı bir risk değerlendirmesi yaptı ve sonuç olarak şu anda İran'a herhangi bir takım göndermeyeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) ise Avustralya Basketbol Federasyonu'nun 14 Kasım'da oynanması planlanan İran-Avustralya maçı için İran'a gitmeme kararı sonrasında müsabakanın hükmen İran lehine sonuçlanacağını duyurdu.

Bununla birlikte FIBA, muhtemel başka önlemler için konuyu inceleyeceğini açıkladı.

Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde dokuz maçının tamamını kazanan Avustralya'nın müsabakaya katılmama kararı, 2023'te Japonya, Endonezya ve Filipinler'de düzenlenecek olan FIBA Dünya Kupası'na katılma hakkını etkilemeyecek.

Avustralya, son olarak Astana'da oynanan müsabakada Kazakistan'ı 97-50 yenerek 2023 FIBA ​​Dünya Kupası biletini almıştı. İran ise F Grubu'nda Avustralya ve Çin'in ardından üçüncü sırada yer alıyor.

İran'daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından "başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle" gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin, 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülke yönetimine karşı şiddetli protestolara yol açmıştı. Yaklaşık iki aydır devam eden gösterilerde çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.

İran'daki protestolar, ülkedeki sanatçılardan farklı spor dallarındaki sporculara kadar birçok ünlü isimden destek görüyor.

Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakanlığının Avustralyalılara seyahat etmemelerini tavsiye ettiği 19 ülkeden biri olan İran, 9 Kasım'da Avustralya'da "keyfi tutuklanma" ve "düşman hükümetlere hiçbir sebep göstermeden iade edilme tehdidi" nedeniyle vatandaşlarına bu ülkeye seyahatten kaçınma çağrısında bulunmuştu.​​​​​​​