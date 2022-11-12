Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında, Ülker Stadı'nda Giresunspor'u ağırladı. Müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetti.

Fenerbahçe önce öne geçti sonra 10 kişi kaldı. Giresunspor ikinci yarında bulduğu gollerle Kadıköy'den galip ayrıldı.

Fenerbahçe bu sonuçla, ligde 8 maç sonra kaybetti. Giresunspor ise ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı.

[Fotoğraf: İHA]

Fenerbahçe 19. dakikada Valencia'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Ekvadorlu forvet bu sezon Süper Lig'deki altıncı penaltı golünü filelerle buluşturmuş oldu.

Fenerbahçe'de Pedro 40. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İtalyan futbolcu ilk sarı kartını 13. dakikada görmüştü.

[Fotoğraf: AA]

Öte yandan sarı lacivertliler Süper Lig'de bu sezon üçüncü kez kırmızı kart gördü. (Konyaspor - Valencia, Sivasspor - Batshuayi, Giresunspor - Pedro)

Giresunspor, 71. dakikada Sainz ile skoru eşitledi. 83. dakikada Serdar Aziz'in büyük hatası sonrası kaleci Altay Bayındır ile karşı karşıya kalan Sainz kendisinin ve takımını ikinci golünü attarak, Giresunspor'a galibiyeti kazandırdı. 1-2

[Fotoğraf: AA]

Süper Lig'deki 8 maçlık yenilmezlik serisi son bulann Fenerbahçe, ikinci yenilgisini aldı. Sarı-lacivertliler, 29 puanla Dünya Kupası arasına lider olarak girdi.

Sezona istediği gibi başlayamayan Bitexen Giresunspor ise, geçen hafta İstanbulspor'u yenerek moral bulmuştu.

Yeşil beyazlılar, ligde üst üste ikinci galibiyetini alarak 15 puana yükseldi ve Dünya Kupası arasına moralli girdi.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

1. dakikada Valencia, sol kanattan getirdiği topu ceza sahası sol çaprazında kale alanı önünde bekleyen Pedro'ya bıraktı. Pedro bir adım uzağında kalan meşin yuvarlağa dokunamadı.

5. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde topla buluşan Szalai'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

16. dakikada bu kez konuk ekip etkili bir atak geliştirdi. Sainz'in ara pasıyla defansın arkasına sarkan Serginho'nun kaleciyle karşı karşıya vuruşunda, Altay Bayındır topu kornere gönderdi.

[Fotoğraf: DHA]

18. dakikada ev sahibi ekip penaltı kazandı. Orta sahada aldığı topla ceza sahası içine kadar topu süren Ferdi Kadıoğlu, rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca, hakem penaltı kararı verdi.

GOL - 19. dakikada penaltı atışını kullanan Valencia, topu sağ direk dibinden ağlarla buluşturarak Fenerbahçe'yi öne geçirdi. 1-0

[Fotoğraf: DepoPhotos]

KIRMIZI KART - 40. dakikada orta sahadaki top kapma mücadelesinde Perez’e yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı kartını gören Joao Pedro, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 71. dakikada konuk ekibin eşitliği sağlayan golü geldi. Sağ kanattan yapılan ortada Serdar Aziz topu kafayla uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası sol çaprazında Sainz, önünde bulduğu meşin yuvarlağı yakın direk dibinden filelerle buluşturdu. 1-1

GOL - 83. dakikada Bitexen Giresunspor öne geçti. Serdar Aziz'in ceza sahası önünde arkasına döndüğü sırada dengesini kaybetmesiyle topu alan Sainz, kaleciyi de çalımlayarak sağ çaprazdan meşin yuvarlağı boş kaleye ikinci kez gönderdi. 1-2

84. dakikada Emre Mor'un sağ çaprazdan getirdiği topla buluşan Serdar Dursun'un şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Bitexen Giresunspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle Fenerbahçe'yi 2-1 yendi.

Stat: Ülker

Hakemler: Arda Kardeşler, Serkan Olguncan, Cevdet Kömürcüoğlu.

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Alioski (Dk. 79 Serdar Dursun), Szalai, Arao (Dk. 86 Arda Güler), Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci (Dk. 78 Emre Mor), Pedro, Zajc (Dk. 62 Crespo), Rossi (Dk. 62 Osayi-Samuel), Valencia.

Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Alper Uludağ, Arias, Perez, Eguskiza, Navarrete, Görkem Sağlam (Dk. 71 Rahmetullah Berişbek), Campuzano (Dk. 90 Murat Cem Akpınar), Bajic (Dk. 82 Oğulcan Çağlayan), Serginho (Dk 90+1 Sergen), Kuwas (Dk. 72 Savicevic).

Sarı kartlar: Dk. 13 Pedro (Fenerbahçe), Dk. 26 Perez, Dk. 46 Ramon Arias, Dk. 63 Alper Uludağ (Bitexen Giresunspor)

Goller: Dk. 19 Valencia (penaltıdan) (Fenerbahçe), Dk. 71 ve 83 Sainz (Bitexen Giresunspor)

Kırmızı kart: Dk. 40 Pedro (Fenerbahçe)

Hakan Keleş: Rakibin eksik kalması daha iyi oynamamıza sebebiyet verdi

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, maçın net favorisinin Fenerbahçe olduğunu, kendilerinin ise sürpriz yapmak için sahaya çıktıklarını ve bunu başardıklarını dile getirdi.

[Fotoğraf: İHA]

Keleş, Fenerbahçe deplasmanına kazanarak geldiklerini ve deplasmanlarda genel olarak kötü oynamadıklarına dikkat çekti.

"Buna rağmen sadece Galatasaray galibiyetimiz vardı. Maçın net favorisi Fenerbahçe'ydi, biz sürpriz yapma amacındaydık. Maça iyi başladık ama penaltı golüyle geri düştük. Rakibin eksik kalması daha iyi oynamamıza sebebiyet verdi."

Keleş, rakip oyuncunun kırmızı kart görmesinin ardından oyunu ele aldıklarını ve galibiyeti çok istediklerini vurguladı.

"Oyuncularımız müthiş bir performans gösterdi, teşekkür ediyorum onlara. Maçın genelinde kazanmak istedik ama iyi başlayamadık. Sonradan oyun bize döndü, mutluyuz. Bizim için moral oldu. Altın değerinde bir 3 puan aldık. Zorlu bir süreçten geçiyoruz. İlerisi adına camiamıza bir moral olmuştur."