Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 7. hafta karşılaşmalarında 33 verimlilik puanına ulaşan Motley ve Jones, haftanın MVP'si unvanını paylaştı.

Motley, Fenerbahçe'nin sahasında 93-79 kazandığı Kızılyıldız mts maçında 25 sayı, 10 ribauntla "double double"a imza attı.

Jones ise takımının evinde Monaco'yu 89-84 yendiği karşılaşmada 27 sayı, 4 ribaunt, 3 asistle oynadı.