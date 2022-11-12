Portekizli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Sivasspor maçında çift sarı karttan kırmızı gören Michy Batshuayi'yi cezası nedeniyle kadroya alamazken, Emre Mor ve Miguel Crespo'yu yedek soyundurdu.

68 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine ise Diego Rossi, Miha Zajc ve Joao Pedro'yu ilk 11'de görevlendirdi.

Giresunspor karşısında kalede Altay Bayındır'ı oynatan Jesus, savunma dörtlüsünü ise Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Attila Szalai ve Ezgjan Alioski'den oluşturdu.

Savunma önünde Willian Arao görev alırken, orta sahada İrfan Can Kahveci, Miha Zajc ve Diego Rossi oynadı. Deneyimli çalıştırıcı, gol yollarında ise Enner Valencia ile Joao Pedro'yu görevlendirdi.

Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Yiğit Efe Demir, Yusuf Kocatürk, Çağtay Kurukalıp, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Emre Mor, Arda Güler ve Serdar Dursun ise yedek soyundu.

Valencia yetişti

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia, kadroya dahil edildi.

Süper Lig'de gol krallığı yarışının zirvesinde bulunan Ekvadorlu santrfor, sarı-lacivertli takımın son 2 antrenmanında hastalığı sebebiyle yer almamıştı.

33 yaşındaki oyunca, maç günü yapılan son kontrollerde kendini iyi hissettiğini belirtince müsabakaya ilk 11'de başladı.

Fenerbahçe'de 7 eksik

Fenerbahçe, Giresunspor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İrfan Can Eğribayat, Lincoln Henrique, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş ve Luan Peres ile cezalı Michy Batshuayi, zorlu müsabakada yer almadı.

Bu oyuncuların yanı sıra Joshua King de teknik heyet kararıyla kadroya giremedi.

Emre Mor riske edilmedi

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Emre Mor, Giresunspor'a karşı riske edilmedi. Antrenmanda ayak bileğine darbe alan genç oyuncu, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

Rossi ligde 7 maç sonra 11'de

Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusu Diego Rossi, ligde 7 maç aradan sonra 11'de görev aldı.

Ligde son olarak iç sahada Alanyaspor'u 5-0 yendikleri karşılaşmada 11'de forma giyen Rossi, daha sonrasında oynanan lig müsabakalarında yedek soyunmuştu.

Rossi, sakatlığı nedeniyle ise İstanbulspor maçını kaçırmıştı.

Maça yoğun ilgi

Fenerbahçeli taraftarlar, gündüz maçına yoğun ilgi gösterdi.

Bu sezon iç saha maçlarında tribünlerin tamamına yakınını dolduran sarı-lacivertliler, Giresunspor karşısında da takımlarını yalnız bırakmadı.

Maçtan saatler öncesinde stat civarında toparlanan Fenerbahçeliler, müsabaka öncesinde de takımlarına destekte bulundu.

Tribünlerden Jorge Jesus'a sevgi gösterisi

Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktör Jorge Jesus lehine tezahüratta bulundu.

Portekizli teknik adam sevgi gösterisinde bulunan Fenerbahçeliler, tribünde üzerinde Jesus'un fotoğrafının yer aldığı dev bir pankart açtı.