Medipol Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Galatasaray'ı konuk etti. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetti.

Galatasaray deplasmanda coştu, Başakşehir'e tarihinin en ağır yenilgisini tattırdı.

Kerem Aktürkoğlu'nun da hattrick yaptığı maç 7 gole sahne aldı. Sarı kırmızılılar bu farklı galibiyetle lider Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 2'ye düşürdü.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri, 14., 59. ve 86 dakikalarda Kerem Aktürkoğlu, 45. dakikada penaltıdan Icardi, 45+4. dakikada kendi kalesine Ndayishimiye, 65. dakikada Mertens ile 88. dakikada Abdülkerim Bardakcı filelerle buluşturdu.

Ligde üst üste üçüncü galibiyetini alan Galatasaray Dünya Kupası arasında moralli girdi. Galatasaray, lider Fenerbahçe'nin yenildiği haftada 27 puana yükselerek aradaki puan farkını 2'ye indirdi.

Medipol Başakşehir, ligde üçüncü yenilgisini alarak 23 puanda kaldı. Öte yandan Emre Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez bir Süper Lig maçında 7 gol yedi.

[Fotoğraf: DHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

9. dakikada Oliveira'nın soldan kullandığı kornerde kaleye yönelen topu, kaleci Muhammed Şengezer güçlükle çizgi üzerinde kornere çeldi.

GOL - 14. dakikada Galatasaray öne geçti. Ceza sahası dışı sol çaprazda Icardi'nin pasıyla buluşan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası yayı içindeki Oliveira ile duvar pası yaparak penaltı noktası üzerinde yeniden topu aldı. Önü açılan bu oyuncunun düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

27. dakikada sağ kanatta korner bayrağına yakın yerden Traore'nin kullandığı serbest vuruşta ön direğe hareketlenen Münir'in kafayla vurduğu top, kaleci Muslera'da kaldı.

31. dakikada Boey'un sağdan ortasında altıpasta yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın kafayla vurduğu top yan direğe çarptı. Pozisyonu takip eden Icardi, çizgi üzerinde tamamlamak istediği meşin yuvarlağa dokunamadı ve top oyun alanını terk etti.

[Fotoğraf: AA]

36. dakikada sağ kanatta topla buluşan Traore, ceza sahasına girer girmez şutunu çekti. Yavaş giden meşin yuvarlağı kaleci Muslera kontrol etti.

PENALTI - 43. dakikada sarı-kırmızılı ekip penaltı kazandı. Mertens'in pasıyla ceza sahasına giren Torreira, Ndayishimiye'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 45. dakikada penaltıyı kullanan Icardi, sert bir vuruşla fileleri havalandırdı. 0-2

GOL - 45+4. dakikada konuk takım farkı 3'e çıkardı. Kendi yarı alanında sağ kanatta topu alan Rashica, uzun mesafe sürdüğü topla ceza sahasına sokuldu. Bu oyuncunun ortasında Ndayishimiye'nin müdahale etmesiyle kaleye yönelen meşin yuvarlak kaleci Muhammed'i de yanıltarak ağlara gitti. 0-3

Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

48. dakikada Galatasaray 4. golüne yaklaştı. Mertens'in pasıyla Başakşehir ceza sahası önünde topla buluşan Rashica, ceza sahasına girer girmez sağ çaprazdan sert vurdu, top üst direğe çarptı. Oyun alanına dönen topu savunma uzaklaştırdı.

GOL - 59. dakikada konuk ekip 4. golünü attı. Caiçara'nın hatalı pasında topu kapan Kerem, Başakşehir ceza sahasına hareketlenen Icardi'ye pasını attı. Icardi'nin topuk pasıyla meşin yuvarlağı tekrar önünde bulan Kerem, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırd. 0-4

GOL - 65. dakikada Galatasaray farkı 5'e yükseltti. Sol kanattan hızlı gelişen atakta Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasındaki Rashica'ya pasını attı. Topu kontrol eden Rashica geriden gelen Mertens'e pasını attı. Mertens'in yerden vuruşunda, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti. 0-5

[Fotoğraf: DHA]

72. dakikada Galatasaray frikik kazandı. Başakşehir ceza sahasının önünden sağ çaprazdan Oliveira'nın ceza sahasına yerden sert gönderdiği topa Nelsson kayarak dokundu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

GOL - 85. dakikada Galatasaray 6. golünü buldu. Sağ kanatta topla buluşan Icardi, savunma arkasına hareketlenen Kerem'e pasını attı. Ceza sahasına giren Kerem'in yerden plase vuruşunda top ağlara gitti. 0-6

GOL - 88. dakikada sarı-kırmızılı takım bir gol daha buldu. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Mata'nın altıpas önüne gönderdiği topa Abdülkerim Bardakcı kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-7

Karşılaşmayı Galatasaray 7-0 kazandı.

[Fotoğraf: İHA]

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok.

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Hasan Ali Kaldırım, Duarte, Caiçara, Berkay Özcan (Dk. 46 Deniz Türüç), Biglia (Dk. 46 Aleksic), Mahmut Tekdemir, Ndayishimiye, Traore (Dk. 63 Szysz), Chouiar (Dk. 64 Serdar Gürler), Keny (Dk. 82 Okaka).

Galatasaray: Muslera, Emre Taşdemir (Dk. 23 Kazımcan Karataş), Abdülkerim Bardakçı, Boey, Torreira (Dk. 72 Berkan Kutlu), Nelsson, Rashica (Dk. 80 Barış Alper Yılmaz), Oliveira (Dk. 80 Midtsjo), Kerem Aktürkoğlu, Mertens (Dk. 72 Mata), Icardi.

Goller: Dk. 14, 59 ve 86 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 45 Icardi (Penaltıdan), Dk. 45+4 Ndayishimiye (Kendi kalesine), Dk. 65 Mertens, Dk. 88 Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)

Sarı kart: Dk. 44 Ndayishimiye, Dk. 84 Aleksic (Medipol Başakşehir), Dk. 75 Rashica, Dk. 76 Muslera (Galatasaray)