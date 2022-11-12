Emre Belözoğlu, karşılaşmada Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Ahmed Touba, Deniz Türüç, Danijel Aleksic ve Stefano Okaka'nın yerine Muhammed Şengezer, Junior Caiçara, Lucas Biglia, Mahmut Tekdemir, Betrand Traore ve Philippe Keny'ye ilk 11'inde şans verdi.

Medipol Başakşehir'de geçen hafta ilk 11'de şans bulan Hasan Ali Kaldırım, Duarte, Münir, Berkay Özcan ve Ndayishimiye, Galatasaray karşısında da aynı şansı yakaladı.

Turuncu-lacivertli ekibin yedek kulübesinde ise Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Serdar Gürler, Aleksic, Patrkyk Szysz, Deniz Türüç, Muhammet Arslantaş, Ömer Ali Şahiner, Ahmed Touba ve Stefano Okaka yer aldı.

Sakatlıktan dönen Mahmut ve Biglia ilk 11'de

Medipol Başakşehir'de sakatlıkları geçen Lucas Biglia ve Mahmut Tekdemir, Galatasaray mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıktı.

Teknik direktör Emre Belözoğlu, sakatlıkları sebebiyle turuncu-lacivertli takımın ligde ve Avrupa'da oynadığı son 3 resmi maçta forma giyemeyen iki oyuncusunu ilk 11'de sahaya sürdü.