Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba 22:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu'ndan milli judoculara tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Görme Engelliler Judo Şampiyonası’nda madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı mesajda, "Azerbaycan’da düzenlenen Dünya Görme Engelliler Judo Şampiyonası’nda altın madalyanın sahibi olan Esmer Taşkın, gümüş madalyanın sahibi olan Raziye Uluçam ile bronz madalya kazanan Nazan Akın Güneş, Onur Taştan, İbrahim Bölükbaşı'nı kutlar; organizasyonda mücadele edecek diğer sporcularımıza başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi.
Etiketler: Mehmet Muharrem Kasapoğlu Milli Sporcular
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