Bakan Kasapoğlu, yayımladığı mesajda, "Azerbaycan’da düzenlenen Dünya Görme Engelliler Judo Şampiyonası’nda altın madalyanın sahibi olan Esmer Taşkın, gümüş madalyanın sahibi olan Raziye Uluçam ile bronz madalya kazanan Nazan Akın Güneş, Onur Taştan, İbrahim Bölükbaşı'nı kutlar; organizasyonda mücadele edecek diğer sporcularımıza başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi.