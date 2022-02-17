Gençlik ve Spor Bakanlığının merkez binasında gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konaşan Bakan Kasapoğlu, yeni bir başlangıca imza attıklarını söyledi.

"Programımızın gençlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum"

Kasapoğlu, "Bu başlangıç, daha çok enerji gerekliliği ve çalışma demek. Programımızın başta Gençlik Merkezleri'miz olmak üzere, tüm gençlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Özellikle sosyal inovasyon ve sosyal girişimcilik alanında yeni bir açılım sağlayacak bu programı birlikte başlatmış olacağız. Bu program küresel boyutta dezavantajlı gençlerin, ekonomik, sosyal ve kültürel düzeyde karşılaştıkları sorunlara yenilikçi birtakım çözümler üretmek için UNICEF tarafından hayata geçirilmiştir" dedi.

"Bu ortaklık bizler için önemli"

Projenin, topluma katkı sağlamak için gençlerin gücünden faydalanan bir program olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak, UNICEF'le bu işbirliğini yapmayı önemli bir başlangıç olarak görüyoruz. Bu, gençlerin olumlu bir sosyal ve ekonomik değişim için potansiyel haline gelmelerini, rekabetçi iş gücüne, sürdürülebilir ekonomik büyümeye ve aktif sivil topluma katkı sağlamalarını desteklemek için önemli bir program. Gençler bu programla yerel konulara birtakım çözümler geliştirecekler. Bu ortaklık bizler için önemli. Bakanlık olarak 85 milyonun bakanlığıyız ama her şeyden önce en çok siz gençlerin bakanlığıyız. Bizler çalışmalarımızı, programlarımızı, projelerimizi sizlerin taleplerine, beklentilerine, ihtiyaçlarına göre şekillendiriyoruz. Birlikte karar alıp, denetleyip, yönetiyoruz. O yüzden katılımcı yönetimle gençlerle birlikte geleceğe, daha güçlü yarınlara yürüyoruz."

Türkiye'nin gerek yurt altyapısı gerekse burs ve kredi olanaklarıyla çok güçlü bir altyapıya sahip olduğunu anlatan Bakan Kasapoğlu, "81 ilin tamamında sayısı 400'e yaklaşan Gençlik Merkezi, 300'e yaklaşan Genç Ofis'leriyle büyük bir altyapıya sahibiz. Bunları siz gençlerle güçlendirmemiz lazım. Bu merkezlerin hem kullanıcısı hem yöneticisi olarak görüyorum sizleri. Daha heyecanlı, daha planlı, daha sinerjik yürümeniz lazım. Gençlik Merkezleri'mizin önemli misyonlarından birkaçı, gençlerin ruhsal, bedensel, sosyal anlamda gelişimidir. Gençlik Merkezleri'mizdeki çalışmalarımızla bu amaca hizmet ediyoruz" diye konuştu.

"Bu merkezlerin yaşam alanı olmasını arzu ediyoruz"

Kasapoğlu, gençler için pek çok eğitimi ve gelişimi Gençlik Merkezleri'nde sağladıklarını belirterek, "Bu merkezlerin yaşam alanı olmasını arzu ediyoruz. Çok amaçlı, çok kapsamlı bir hayat alanı olmasını istiyoruz. İçerisinde yer alan akademilerimizle, sizler için profesyonel anlamda birtakım yeteneklerinizi geliştirmeye, sportif anlamda aktif bir yaşam tarzına yönelik pek çok alanda hizmet sunuyoruz. Her yıl 3 milyona yakın gencimiz merkezlerimizde istifade ediyor. Bu sayıyı ve erişilebilirliği, bu yelpazeyi birlikte geliştirmeliyiz. Bugünkü programın özelliklerinden bir de bu. Rakamlar, istatistikler vardır. Toplam 344 bin faaliyet Gençlik Merkezleri'mizde gerçekleşti. Sizlerle birlikte katılımcı ruhla, sizlerin içinizdeki büyük enerjiyle yer alacağınız faaliyetlerle, hem bu rakamları artırmamız hem de bu faaliyetlerin niteliğini güçlendirmek lazım. Daha enerjik, daha güçlü, daha umutlu olacağız ve el ele vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Genç UPSHIFT Programı'nın gençlere hem nicelik hem de nitelik olarak ciddi katkı sağlayacağını vurgulayan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Bu projeyle merkezlerimize de uluslararası olma yönünde ayrı bir derinlik kazandıracağız. Heyecanlıyız bu hususta. Gençlerimizin, özellikle etkisi dünyada yaygınlaşacak çözümleri geliştirmelerini, üretebilmelerini, bu anlamda politikalar geliştirmelerini, gerek karar alma süreçlerinde gerekse uygulama ve denetim süreçlerinde aktif bir şekilde yol ve rol alma noktasında erişilebilirliklerini güçlendireceğiz" açıklamasını yaptı.

"Gençlerimiz tespit ettikleri konularda ekipleriyle fikirlerini geliştirecekler"

Proje hakkında da bilgi veren Kasapoğlu, "Gençlerimiz tespit ettikleri konularda ekipleriyle fikirlerini geliştirecekler. Uzmanlarla birlikte bir eğitim programına katılarak fikirlerini ilgili jüriye sunacaklar. Seçilen proje fikirlerini bizler de bakanlık olarak destekleyeceğiz En büyük temennimiz, gençlerimizin kendilerini ilgilendiren konuları en iyi bilenler ve takip edenler olarak, yerel ve uluslararası anlamda meselelere yönelik geliştirilen ve geliştirilecek politikalara katkı sağlamalarıdır. Gençlerin her bir süreçte aktif olarak yer almaları temel beklentimizdir" şeklinde görüş belirtti.

Katılımı artırmaya yönelik pek çok yenilikçi çalışma geliştireceklerini anlatan Kasapoğlu, "Mevcut çalışma, bu anlamda ilk adım olması açısından ayrı bir heyecan veriyor bizlere. Türkiye olarak dinamizmiyle, heyecanıyla, enerjisiyle Avrupa'nın en güçlü genç nüfusuna sahibiz. Gençlerimiz, insanlık ve ülkemiz açısından umut teşkil etmesi açısından da ayrı bir misyon taşıyor. O yüzden gençlerimizin küresel meselelerdeki duyarlılığının ne denli büyük bir değişim için rol oynayacağını da ifade etmek isterim. Fark oluşturacak kesim varsa, onların gençlerimiz olduğunu özellikle ifade etmek isterim. Türkiye olarak, insanlık olarak en büyük enerjimizin, umudumuzun gençlerimiz olduğunu belirtmek isterim. Küresel olarak kronikleşmiş pek çok meselede, dünyanın daha adil seviyeye çıkmasına öncülüğü de gençlerimizi yapacak" sözlerini kullandı.

"Gençlerimizin potansiyeline, gücüne, başarısına inanıyoruz"

Başlangıç olarak 60 bin gence ulaşılacağını anlatan Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Küresel anlamda dezavantajlı olan gençlerin becerilerini, yetkinliklerini artırmaya yönelik bu programın çok ama çok değerli olduğunu, özellikle bakanlık olarak bu konudaki hassasiyetimizi belirtmek istiyorum. İnanıyorum ki UNICEF ve Birleşmiş Milletler ile bu anlamdaki işbirliğini ele ele vererek daha yüksek noktalara, erişilebilirlik açısından daha geniş kesimlere birlikte ulaştırma fırsatımız olur. Tüm altyapımızın gençlerimiz başta olmak üzere bütün halkımızın hizmetinde olduğunu, bu tarz işbirliklerine her daim açık olduğumuzu da belirtmek istiyorum. Gençlerimize güveniyor, onların potansiyeline, gücüne, başarısına inanıyoruz. Gençlerimizin her alanda önünü açmaya, amasız, fakatsız yanında olmaya devam edeceğiz. Bu programın bakanlığımıza, gençlerimize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

UNICEF Türkiye Temsilcisi Regina De Dominicis de bu işbirliği sayesinde 60 bin gence ulaşacaklarını aktararak, "Gençlere eğitim vererek işe başlayacağız. Gençler, içinde yaşadıkları toplumun sorunlarını tespit etmeye çalışıyor. Ardından da bu soruna çözümler üretmeye başlıyorlar. En umut vadeden çözüm seçildikten sonra, mentorluk sağlanıyor ve kaynak veriliyor" diye konuştu.

Birleşmiş Milletler Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez ise şimdilik 162 merkez ve 60 bin gençle yola çıkacaklarını ancak ileride bu programı daha da ilerletmek istediklerini dile getirdi.