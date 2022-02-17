Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 26. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şunlar:

18 Şubat Cuma:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa: Ümit Öztürk

20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: Suat Arslanboğa

19 Şubat Cumartesi:

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Atilla Karaoğlan

16.00 Yukatel Kayserispor-GZT Giresunspor: Ali Palabıyık

19.00 Beşiktaş-Altay: Volkan Bayarslan

20 Şubat Pazar:

13.30 Gaziantep FK-Adana Demirspor: Kadir Sağlam

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor: Mert Güzenge

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler

19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor: Yasin Kol

21 Şubat Pazartesi:

20.00 Göztepe-Galatasaray: Arda Kardeşler

Spor Toto 1. Lig'de 26. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın hakemleri şöyle:

19 Şubat Cumartesi:

13.30 Beypiliç Boluspor-Gençlerbirliği: Reşat Onur Coşkunses

19.00 Tuzlaspor-Kocaelispor: Davut Dakul Çelik

20 Şubat Pazar:

13.30 Yılport Samsunspor-Altaş Denizlispor: Onur Özütoprak

16.00 Balıkesirspor-İstanbulspor: Murat Erdoğan

19.00 MKE Ankaragücü-Bursaspor: Bülent Birincioğlu

21 Şubat Pazartesi:

14.30 Manisa FK-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Cihan Aydın

17.00 Adanaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mehmet Türkmen

20.00 Eyüpspor-Nasadoge Menemenspor: Caner Ak

20.00 Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Oğuzhan Aksu