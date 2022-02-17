Haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 26. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şunlar:
18 Şubat Cuma:
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa: Ümit Öztürk
20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: Suat Arslanboğa
19 Şubat Cumartesi:
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Atilla Karaoğlan
16.00 Yukatel Kayserispor-GZT Giresunspor: Ali Palabıyık
19.00 Beşiktaş-Altay: Volkan Bayarslan
20 Şubat Pazar:
13.30 Gaziantep FK-Adana Demirspor: Kadir Sağlam
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor: Mert Güzenge
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler
19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor: Yasin Kol
21 Şubat Pazartesi:
20.00 Göztepe-Galatasaray: Arda Kardeşler
Spor Toto 1. Lig'de 26. haftanın hakemleri açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın hakemleri şöyle:
19 Şubat Cumartesi:
13.30 Beypiliç Boluspor-Gençlerbirliği: Reşat Onur Coşkunses
19.00 Tuzlaspor-Kocaelispor: Davut Dakul Çelik
20 Şubat Pazar:
13.30 Yılport Samsunspor-Altaş Denizlispor: Onur Özütoprak
16.00 Balıkesirspor-İstanbulspor: Murat Erdoğan
19.00 MKE Ankaragücü-Bursaspor: Bülent Birincioğlu
21 Şubat Pazartesi:
14.30 Manisa FK-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Cihan Aydın
17.00 Adanaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mehmet Türkmen
20.00 Eyüpspor-Nasadoge Menemenspor: Caner Ak
20.00 Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Oğuzhan Aksu
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