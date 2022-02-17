Domenec Torrent, Göztepe maçının taktik çalışmalarını sürdürüyor. İspanyol çalıştırıcı, İzmir deplasmanında savunmadan pas ile çıkmak yerine uzun topla oynamayı düşünüyor.

Torrent, rakibin ön alan baskısını kırmak için uzun toplarla ile hızlı hücum planlıyor. Tecrübeli teknik adam, Göztepe maçında Gomis ve Muhammed’i birlikte sahaya sürebilir.

Torrent, Gomis’in top saklama becerisinin yanında Mustafa Muhammed ile hücumda pozisyon bulma zenginliğini arttırmayı hedefliyor. Teknik heyet, antrenmanlarda 4-4-2 ve 4-4-1-1 sistemleri üzerinde duruyor.

Burak Elmas ile Torrent görüştü

Bu arada, Başkan Burak Elmas, Florya’da Teknik direktör Domenec Torrent ile görüştü. Başarısızlığın sebeplerini soran Elmas’ın, takımın bir an önce toparlanmasını istediği belirtildi.