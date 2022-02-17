Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Altay'ı konuk edecek.

Siyah beyazlılarda, karşılaşma öncesinde cezalı ve sakat oyuncular teknik heyeti düşündürüyor. Önder Karaveli, eksik futbolcular nedeniyle 11'de zorunlu değişiklik yapacak.

Adana Demirspor maçında cezalı duruma düşen Mitcy Batshuayi, Altay'a karşı görev yapamayacak. Sakatlıkları bulunan Rıdvan, Larin, Mert Günok ve N’Koudou da forma giyemeyecek diğer isimler.

Oğuzhan Özyakup'un durumu ise belirsiz. Rıdvan'ın yokluğunda sol bek Umut Meraş'a emanet edilecek.

İleri uçta Batshuayi’nin yerine Güven'in forma giyme ihtimali yüksek. Hücum hattı sol tarafı için 2 seçenek bulunuyor.

Bu bölgede ya Alex Teixeria ya da Kenan Karaman olacak. Önder Karaveli, Teixeira'ı orta alanda, Kenan'ı ise sol kanatta değerlendirebilir.

Beşiktaş teknik heyeti, bu konudaki kararını son taktik antrenmanda verecek.