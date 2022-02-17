MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak.

Ligde geride kalan 25 müsabakada yedişer galibiyet ve beraberlik ile 11 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, haftaya 28 puanla 14. sırada girdi.

İyi bir sezon geçiren Konya temsilcisi ise 24 müsabakada 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi gördü. Bir maçı eksik olan yeşil-beyazlı takım, elde ettiği 48 puanla lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da yapılan maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.