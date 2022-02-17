Antonio Conte sözünü esirgemiyor. İtalyan teknik adam, futbolseverlerin alışık olduğu cesur açıklamalarına bir yenisini ekledi.

Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ı çalıştıran Conte, bir İtalyan televizyon kanalında İngiliz kulübünün transfer politikasını eleştirdi.

Deneyimli menajer, Ocak ayında Dele Alli'nin Everton,Tanguy Ndombele'nin Lyon, Giovani Lo Celso'nun Villareal ve Bryan Gil'in de Valencia'ya gidişinin takımı zayıflattığını söyledi.

Conte, bu dört futbolcunun yerini sadece Juventus'tan alınan Rodrigo Bentancur ve Dejan Kulusevski ile doldurmaya çalışmanın bir hata olduğunu iddia etti.

İngiliz kulübünün genç oyunculara şans vermek gibi bir felsefesi olduğunu da belirten İtalyan çalıştırıcı, "Daha hızlı büyümek ve kupalar kazanmak istiyorsanız deneyimli futbolcularla çalışmaya mecbursunuz." ifadesini kullandı.

Antonio Conte, önceki günlerde kulübün sahip olduğu transfer politikasıyla ligi ilk dörtte bitirmelerinin "imkansız" olduğunu söylemişti.

Tottenham Premier Lig'de sekizinci sırada yer alıyor.