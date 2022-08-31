Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre organizasyon, federasyon ve Yeditepe Üniversitesi ev sahipliğinde Fatih Belediyesi'nin destekleriyle Haliç'te gerçekleştirilecek.

Organizasyona, 71 üniversiteden yaklaşık 450 sporcunun katılması bekleniyor.