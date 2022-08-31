Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 11:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avrupa Üniversiteler Kürek Şampiyonası 7-9 Eylül'de İstanbul'da
[AA (Arşiv)]
Avrupa Üniversiteler Kürek Şampiyonası, 7-9 Eylül tarihlerinde İstanbul'da yapılacak.
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre organizasyon, federasyon ve Yeditepe Üniversitesi ev sahipliğinde Fatih Belediyesi'nin destekleriyle Haliç'te gerçekleştirilecek.
Organizasyona, 71 üniversiteden yaklaşık 450 sporcunun katılması bekleniyor.
Etiketler: İstanbul
Son Haberler
- 12:55
- 12:45
- 12:38
- 12:40
- 12:45
Sıradaki Haber
Milli kürekçiler Balkan Şampiyonası'nda yarışacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz